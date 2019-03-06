Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лайфхак: как приготовить букет из зефира на 8 Марта

Удивите сладким подарком маму, бабушку или сестру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00

Букет из цветов – хороший, но недолговечный подарок. Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович показала, как сделать вкусный и красивый букет из зефира на 8 Марта. 

Вам понадобятся: маршмэллоу, зефир, круглый мармелад, цветы, шпажки и оберточная бумага. Все сладкие ингредиенты нужно насадить на деревянные шпажки. Тамила Чехович советует использовать для композиции "женские" цвета: розовый, красный, персиковый.

Читайте также
Розы из сала: новый тренд в фуд-дизайне

В конце шпажки и цветы следует скрепить лентой или скотчем. Теперь осталось завернуть букет в оберточную бумагу. К ее выбору также стоит отнестись с фантазией. Пусть она будет яркого цвета, в горошек или сердечки. Завершите композицию яркой лентой. 

Дарите хорошее настроение, особенно в начале весны. И помните: заботиться про родных – просто и приятно!

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, какие подарки нельзя дарить на 8 Марта. Мы также делились рецептами вкусных праздничных тортов к Международному женского дню.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов Рецепт классических капкейков на 8 Марта Французские сладости: как приготовить пирожные макарон на 8 Марта Рецепт на 8 Марта: салат "Цезарь" с креветками
8 марта букет зефир
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:46Стиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

Вчера, 13:28Шоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

Вчера, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Вчера, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 07:11Техно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаПсихология

Лунный календарь на март 2019: благоприятные дни месяца

4 мартаFun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

4 мартаFun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 мартаТехно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

4 мартаТехно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

4 мартаTravel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

4 мартаТехно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Новости партнеров

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию