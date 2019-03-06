Лайфхак: как приготовить букет из зефира на 8 Марта

Удивите сладким подарком маму, бабушку или сестру

Букет из цветов – хороший, но недолговечный подарок. Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович показала, как сделать вкусный и красивый букет из зефира на 8 Марта.

Вам понадобятся: маршмэллоу, зефир, круглый мармелад, цветы, шпажки и оберточная бумага. Все сладкие ингредиенты нужно насадить на деревянные шпажки. Тамила Чехович советует использовать для композиции "женские" цвета: розовый, красный, персиковый.

В конце шпажки и цветы следует скрепить лентой или скотчем. Теперь осталось завернуть букет в оберточную бумагу. К ее выбору также стоит отнестись с фантазией. Пусть она будет яркого цвета, в горошек или сердечки. Завершите композицию яркой лентой.

Дарите хорошее настроение, особенно в начале весны. И помните: заботиться про родных – просто и приятно!

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, какие подарки нельзя дарить на 8 Марта. Мы также делились рецептами вкусных праздничных тортов к Международному женского дню.

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