Лайфхак: как приготовить овсянку со вкусом печенья
Удивительно, но это вполне возможно!
Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.
Овсяная каша в микроволновой печи
Ингредиенты:
- 1 большой спелый банан
- 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
- 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
- немного молока
- соль
- Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи
Рецепт приготовления:
- Банан почистите и нарежьте на кусочки.
- Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
- Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
- Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
- Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.
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Источник: "Сегодня"