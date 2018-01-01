Лайфхак: как приготовить овсянку со вкусом печенья

Удивительно, но это вполне возможно!

Овсянка с бананами и арахисом Фото: v.ivash / Freepik

Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.

Овсяная каша в микроволновой печи

Ингредиенты:

1 большой спелый банан

2 столовые ложки кремообразного арахисового масла

1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления

немного молока

соль

Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи

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Рецепт приготовления:

Банан почистите и нарежьте на кусочки. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

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