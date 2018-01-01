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Лайфхак: как приготовить овсянку со вкусом печенья

Удивительно, но это вполне возможно!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Овсянка с бананами и арахисом Фото: v.ivash / Freepik
Овсянка с бананами и арахисом Фото: v.ivash / Freepik

Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.

Овсяная каша в микроволновой печи

Ингредиенты:

  • 1 большой спелый банан
  • 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
  • 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
  • немного молока
  • соль
  • Корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи
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Рецепт приготовления:

  1. Банан почистите и нарежьте на кусочки.
  2. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
  3. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
  4. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
  5. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

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Источник: "Сегодня"

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