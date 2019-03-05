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Лайфхак: как приготовить разноцветные блинчики

Оригинальная идея на Масленицу 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48

Хотите приготовить разноцветные блинчики на Масленицу? Ведущий телеканала "Украина" Сергей Ливадный показал, как окрасить тесто натуральными красителями, безопасными для здоровья. Так что если желаете повторите рецепт – не бойтесь, у вас обязательно все получится.

Для начала приготовьте тесто для тонких блинчиков на молоке. Затем отставьте его в сторону и займитесь цветами.

Зеленый сделайте из шпината, розовый – из свеклы, оранжевый – из куркумы, красный – из молотой паприки, а черный – из смородинового варенья. 

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Шпинат измельчите в блендере и добавьте в тесто зеленый сок. Свеклу нужно будет натереть на терке. Регулируйте количество красителя на свой вкус, чтобы добиться желаемого оттенка. Затем пожарьте блинчики на разогретой с растительным маслом сковороде. Подавайте с любыми сладкими или несладкими начинками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетические овсяные блины с лососем от Григория Германа. Кроме этого, мы делились рецептами фирменных блинов от Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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