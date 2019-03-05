Лайфхак: как приготовить разноцветные блинчики

Оригинальная идея на Масленицу 2019

Хотите приготовить разноцветные блинчики на Масленицу? Ведущий телеканала "Украина" Сергей Ливадный показал, как окрасить тесто натуральными красителями, безопасными для здоровья. Так что если желаете повторите рецепт – не бойтесь, у вас обязательно все получится.

Для начала приготовьте тесто для тонких блинчиков на молоке. Затем отставьте его в сторону и займитесь цветами.

Зеленый сделайте из шпината, розовый – из свеклы, оранжевый – из куркумы, красный – из молотой паприки, а черный – из смородинового варенья.

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Шпинат измельчите в блендере и добавьте в тесто зеленый сок. Свеклу нужно будет натереть на терке. Регулируйте количество красителя на свой вкус, чтобы добиться желаемого оттенка. Затем пожарьте блинчики на разогретой с растительным маслом сковороде. Подавайте с любыми сладкими или несладкими начинками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетические овсяные блины с лососем от Григория Германа. Кроме этого, мы делились рецептами фирменных блинов от Даши Малаховой.

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