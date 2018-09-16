Лайфхак: как приготовить соус винегрет за 5 минут

Чтобы получить идеальную консистенцию соуса, воспользуйтесь стеклянной банкой с крышкой

Соус винегрет Фото: depositphotos.com

Французский соус винегрет – это элегантная салатная заправка, приготовленная на основе масла и уксуса. Сделать его можно буквально за 5 минут.

В классическом варианте винегрет представляет собой смесь оливкового масла, лимонного сока, чеснока и дижонской горчицы. Но всегда можно поэкспериментировать и добавить нарезанные пряные травы, несколько столовых ложек тертого пармезана, измельченный чеснок или лук-шалот.

Соус винегрет в банке за 5 минут

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс

1/2 ст.л. дижонской горчицы

1 ст.л. лимонного сока или больше по вкусу

3 ст.л. оливкового масла экстра вирджин

Соль – по вкусу

Свежий молотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Поместите чеснок, горчицу, лимонный сок и масло в небольшую банку с крышкой. Щедро приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и энергично встряхните банку, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. При необходимости отрегулируйте приправы на свой вкус. Используйте соус немедленно.

На заметку: Соус винегрет подходит ко всем салатам из свежих овощей, к мясным и рыбным блюдам, к закускам с креветками или другими морепродуктами и даже к пельменям. А также используется для заправки классического винегрета.

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Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата: