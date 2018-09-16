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Лайфхак: как приготовить соус винегрет за 5 минут

Чтобы получить идеальную консистенцию соуса, воспользуйтесь стеклянной банкой с крышкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Соус винегрет Фото: depositphotos.com
Соус винегрет Фото: depositphotos.com

Французский соус винегрет – это элегантная салатная заправка, приготовленная на основе масла и уксуса. Сделать его можно буквально за 5 минут.

В классическом варианте винегрет представляет собой смесь оливкового масла, лимонного сока, чеснока и дижонской горчицы. Но всегда можно поэкспериментировать и добавить нарезанные пряные травы, несколько столовых ложек тертого пармезана, измельченный чеснок или лук-шалот. 

Соус винегрет в банке за 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
  • 1/2 ст.л. дижонской горчицы
  • 1 ст.л. лимонного сока или больше по вкусу
  • 3 ст.л. оливкового масла экстра вирджин
  • Соль – по вкусу
  • Свежий молотый черный перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Поместите чеснок, горчицу, лимонный сок и масло в небольшую банку с крышкой. Щедро приправьте солью и перцем.
  2. Накройте крышкой и энергично встряхните банку, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. При необходимости отрегулируйте приправы на свой вкус. Используйте соус немедленно.

На заметку: Соус винегрет подходит ко всем салатам из свежих овощей, к мясным и рыбным блюдам, к закускам с креветками или другими морепродуктами и даже к пельменям. А также используется для заправки классического винегрета.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить мексиканский соус гуакамоле. Мы также делились лучшими рецептами соуса барбекю.

Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:

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Источник: "Сегодня"
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