Как создать приятный аромат в доме: четыре простые идеи

Апельсин, лимон и грейпфрут в сочетании с другими добавками нейтрализуют запахи в квартире

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Не знаете, как добиться приятного запаха в доме? Для каждой комнаты должен быть свой отдельный аромат. Есть запахи, которые успокаивают, которые возбуждают, дезинфицируют и, кстати, есть такие ароматы, которые повышают иммунитет.

Из цитрусовых получаются отличные ароматизаторы Фото: Unsplash

Сегодня мы создадим четыре различных аромата, которые обеспечат приятный запах в доме. Для этого нам понадобится цитрусы, мед, ваниль, имбирь, мята, корица, анис, чабрец, гвоздика, розмарин, ароматические масла, вода комнатной температуры и клеевой пистолет.

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Цитрусовые – это иммуностимулирующее и дезинфицирующее сырье для ароматов. Режем апельсин, лайм и лимон кольцами и сушим в духовке при температуре 50 ºС. Теперь начинаем делать венок. Для такого венка подойдут любые пряности. Он прослужит несколько лет и не потеряет своего аромата.

Цитрусовые повышают иммунитет Фото: Pixabay

Теперь будем делать основные ароматы. Начнем с гостиной. Для этой комнаты подходят слабые цветочные ароматы, но лучше фруктовые. Ароматизатор из грейпфрута, имбиря, корицы и цитрусового масла прекрасно подойдет для вашей гостиной. Режем грейпфрут и имбирь, и складываем в небольшую баночку. Добавляем палочку корицы и заливаем водой комнатной температуры и добавляем несколько капель цитрусового масла.

В детскую комнату лучше поставить ароматическую баночку, которая будет освежать воздух и стимулировать умственную деятельность. С этим справится апельсин и аромат хвои.

Спальню ароматизируют корицей и грейпфрутом Фото: Pixabay

В спальне должно быть уникальное сочетание успокаивающих и одновременно страстных ароматов. В этом нам помогут грейпфрут, ваниль, масло бергамота и обязательно палочка корицы.

Кухня – место, в котором нужно нейтрализовать ароматы пищи и одновременно убивать микробы. С этим легко справятся лайм, базилик и масло бергамота.

Напомним, ранее мы рассказывали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.

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