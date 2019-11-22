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Как создать приятный аромат в доме: четыре простые идеи

Апельсин, лимон и грейпфрут в сочетании с другими добавками нейтрализуют запахи в квартире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
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Не знаете, как добиться приятного запаха в доме? Для каждой комнаты должен быть свой отдельный аромат. Есть запахи, которые успокаивают, которые возбуждают, дезинфицируют и, кстати, есть такие ароматы, которые повышают иммунитет.

Из цитрусовых получаются отличные ароматизаторы
Из цитрусовых получаются отличные ароматизаторы
Фото: Unsplash

Сегодня мы создадим четыре различных аромата, которые обеспечат приятный запах в доме. Для этого нам понадобится цитрусы, мед, ваниль, имбирь, мята, корица, анис, чабрец, гвоздика, розмарин, ароматические масла, вода комнатной температуры и клеевой пистолет.

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Цитрусовые – это иммуностимулирующее и дезинфицирующее сырье для ароматов. Режем апельсин, лайм и лимон кольцами и сушим в духовке при температуре 50 ºС. Теперь начинаем делать венок. Для такого венка подойдут любые пряности. Он прослужит несколько лет и не потеряет своего аромата.

Цитрусовые повышают иммунитет
Цитрусовые повышают иммунитет
Фото: Pixabay

Теперь будем делать основные ароматы. Начнем с гостиной. Для этой комнаты подходят слабые цветочные ароматы, но лучше фруктовые. Ароматизатор из грейпфрута, имбиря, корицы и цитрусового масла прекрасно подойдет для вашей гостиной. Режем грейпфрут и имбирь, и складываем в небольшую баночку. Добавляем палочку корицы и заливаем водой комнатной температуры и добавляем несколько капель цитрусового масла.

В детскую комнату лучше поставить ароматическую баночку, которая будет освежать воздух и стимулировать умственную деятельность. С этим справится апельсин и аромат хвои.

Спальню ароматизируют корицей и грейпфрутом
Спальню ароматизируют корицей и грейпфрутом
Фото: Pixabay

В спальне должно быть уникальное сочетание успокаивающих и одновременно страстных ароматов. В этом нам помогут грейпфрут, ваниль, масло бергамота и обязательно палочка корицы.

Кухня – место, в котором нужно нейтрализовать ароматы пищи и одновременно убивать микробы. С этим легко справятся лайм, базилик и масло бергамота.

Напомним, ранее мы рассказывали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.

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Источник: Сегодня
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