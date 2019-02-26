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Лайфхак: как сделать заготовки для полезного завтрака

Если вы любите овсянку, вам обязательно пригодится этот трюк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
Порционные овсяные "кексы" Фото: popsugar.com
Порционные овсяные "кексы"
Фото: popsugar.com

Идеальный завтрак – тот, который требует минимум времени и сил. Если вы не хотите стоять у плиты по утрам, сделайте порционные заготовки по нашему рецепту. Вам нужно будет лишь сварить овсяную кашу и заморозить ее. 

Этого рецепта достаточно для семи завтраков, если вы будете использовать по три овсяных "маффина" на порцию.

Как заморозить овсянку

Ингредиенты:

  • 8 стаканов воды
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 2 стакана овсяных хлопьев
  • 7 столовых ложек кленового сиропа (по желанию)
  • 2 1/2 чайной ложки корицы

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Рецепт приготовления:

  1. Вскипятите воду с солью. Добавьте хлопья, перемешайте и уменьшите огонь. Варите овсянку до готовности.
  2. Выключите огонь и добавьте кленовый сироп и корицу. Дать постоять в течение 10 минут.
  3. Слегка смажьте маслом 21 формочку для маффинов и добавьте кашу. Немного остудите и поставьте в морозилку минимум на пять часов.
  4. Достаньте формы из морозильной камеры и дайте оттаять в течение нескольких минут. Используя нож для масла, аккуратно достаньте овсяные "кексы" из кастрюли, сложите в пакет с застежкой и храните в замороженном виде.
  5. Когда вы будете готовы завтракать, поместите два-три "кекса" в миску и отправьте в микроволновку на 2-3 минуты. Добавьте ваши любимые топпинги и наслаждайтесь!

На заметку: в двух "кексах" 150 ккал, а в трех – 225 ккал.

Напомним, ранее мы делились рецептом овсянки, которая станет вашим любимым завтраком. Сайт "Сегодня" также писал, как запечь овсянку с яблоками в духовке.

Смотрите видео, как приготовить идеальный завтрак для похудения:

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Источник: Сегодня
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