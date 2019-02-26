Лайфхак: как сделать заготовки для полезного завтрака

Если вы любите овсянку, вам обязательно пригодится этот трюк

Порционные овсяные "кексы" Фото: popsugar.com

Идеальный завтрак – тот, который требует минимум времени и сил. Если вы не хотите стоять у плиты по утрам, сделайте порционные заготовки по нашему рецепту. Вам нужно будет лишь сварить овсяную кашу и заморозить ее.

Этого рецепта достаточно для семи завтраков, если вы будете использовать по три овсяных "маффина" на порцию.

Как заморозить овсянку

Ингредиенты:

8 стаканов воды

1/4 чайной ложки морской соли

2 стакана овсяных хлопьев

7 столовых ложек кленового сиропа (по желанию)

2 1/2 чайной ложки корицы

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Рецепт приготовления:

Вскипятите воду с солью. Добавьте хлопья, перемешайте и уменьшите огонь. Варите овсянку до готовности. Выключите огонь и добавьте кленовый сироп и корицу. Дать постоять в течение 10 минут. Слегка смажьте маслом 21 формочку для маффинов и добавьте кашу. Немного остудите и поставьте в морозилку минимум на пять часов. Достаньте формы из морозильной камеры и дайте оттаять в течение нескольких минут. Используя нож для масла, аккуратно достаньте овсяные "кексы" из кастрюли, сложите в пакет с застежкой и храните в замороженном виде. Когда вы будете готовы завтракать, поместите два-три "кекса" в миску и отправьте в микроволновку на 2-3 минуты. Добавьте ваши любимые топпинги и наслаждайтесь!

На заметку: в двух "кексах" 150 ккал, а в трех – 225 ккал.

Напомним, ранее мы делились рецептом овсянки, которая станет вашим любимым завтраком. Сайт "Сегодня" также писал, как запечь овсянку с яблоками в духовке.

Смотрите видео, как приготовить идеальный завтрак для похудения:

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