Лайфхак: как сделать заготовки для полезного завтрака
Если вы любите овсянку, вам обязательно пригодится этот трюк
Идеальный завтрак – тот, который требует минимум времени и сил. Если вы не хотите стоять у плиты по утрам, сделайте порционные заготовки по нашему рецепту. Вам нужно будет лишь сварить овсяную кашу и заморозить ее.
Этого рецепта достаточно для семи завтраков, если вы будете использовать по три овсяных "маффина" на порцию.
Как заморозить овсянку
Ингредиенты:
- 8 стаканов воды
- 1/4 чайной ложки морской соли
- 2 стакана овсяных хлопьев
- 7 столовых ложек кленового сиропа (по желанию)
- 2 1/2 чайной ложки корицы
Рецепт приготовления:
- Вскипятите воду с солью. Добавьте хлопья, перемешайте и уменьшите огонь. Варите овсянку до готовности.
- Выключите огонь и добавьте кленовый сироп и корицу. Дать постоять в течение 10 минут.
- Слегка смажьте маслом 21 формочку для маффинов и добавьте кашу. Немного остудите и поставьте в морозилку минимум на пять часов.
- Достаньте формы из морозильной камеры и дайте оттаять в течение нескольких минут. Используя нож для масла, аккуратно достаньте овсяные "кексы" из кастрюли, сложите в пакет с застежкой и храните в замороженном виде.
- Когда вы будете готовы завтракать, поместите два-три "кекса" в миску и отправьте в микроволновку на 2-3 минуты. Добавьте ваши любимые топпинги и наслаждайтесь!
На заметку: в двух "кексах" 150 ккал, а в трех – 225 ккал.
Напомним, ранее мы делились рецептом овсянки, которая станет вашим любимым завтраком. Сайт "Сегодня" также писал, как запечь овсянку с яблоками в духовке.
Смотрите видео, как приготовить идеальный завтрак для похудения:
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Источник: Сегодня