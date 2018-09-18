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Лайфхак: как сохранить арбуз свежим и вкусным до Нового года

Оригинальный способ консервации арбузов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41

"События" на телеканале Украина

В Украине резко поднялась стоимость томатов. Буквально за выходные цена подскочила на 5-10 гривен, и это еще не предел, говорят эксперты. Но если помидоры, пусть и за дорого, можно купить круглый год, то арбуз – ягода сезонная. Впрочем, и ее, оказывается, можно сохранить до холодов. О способах консервации "полосатых" рассказал корреспондент Алексей Фалин.

Чтобы арбуз сохранился до зимы, его можно покрыть слоем глины, советует журналист. Для консервирования понадобится около 3 кг глины – это 60 гривен, а за арбуз в конце сезона придется заплатить около 30 гривен.

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Глину нужно размешать до однородной массы и покрыть арбуз слоем толщиной 1 сантиметр. Зимой подобный арбуз будет стоить столько, что подобные расходы по времени и средствах вполне себя оправдают, ведь эксперты прогнозируют, что на Новый год цена ягоды возрастет до шестисот гривен за килограмм.

После того, как арбуз готов, его нужно поставить в прохладное место. Лучше всего – в подвал, но если у вас его нет, то в холодильник. 

Напомним, ранее врач назвала уникальную пользу арбуза. А шеф-повар и судья "МастерШеф" Дмитрий Горовенко рассказал, как приготовить салат с жареным на гриле арбузом.

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Источник: "Сегодня"
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