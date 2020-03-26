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Лайфхак: как сохранить зелень надолго без потери витаминов

Секреты хранения зелени от Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13

Свежая зелень полезна для здоровья, но имеет один существенный недостаток: она очень быстро портится. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман рассказал, как надолго сохранить пряные травы в свежем виде. Видео о правилах хранения смотрите ниже.

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Петрушка уменьшает уровень сахара в крови, снижает давление и полезна для зрения. Ее нужно тщательно помыть и сложить в пакет, не обсушивая. Затем завязать пакет так, чтобы в нем осталось много воздуха. Поставить на нижнюю полку холодильника.

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Кинза улучшает пищеварение и способствует перевариванию тяжелой пищи. Эту зелень следует помыть и обсушить бумажными полотенцами. После этого завернуть в сухое бумажное полотенце и сбрызнуть водой. Упаковать в пластиковый пакет и поставить на нижнюю полку холодильника.

Зелень лучше хранится на холоде
Зелень лучше хранится на холоде
Фото: freepik.com

Чтобы сохранить шпинат свежим и хрустящим, его не надо мыть. Вам нужно будет разрезать неочищенный репчатый лук на четыре части и сложить в пакет вместе со шпинатом. Каждые четыре-пять дней лук следует менять.

Укроп – фаворит всех тех, кто любит молодой картофель. Обрежьте стебли и сложите в стакан с водой. Чтобы укроп не завял сверху, накройте его влажной марлей.

Чтобы надолго сохранить зеленый лук, белую часть нужно завернуть во влажную марлю, а зеленую – в сухое бумажное полотенце.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о пользе и вреде кориандра. Мы также писали, как заморозить укроп на зиму.

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Источник: Сегодня
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