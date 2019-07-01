Лайфхак: как сварить самую вкусную кукурузу
Готовим сахарные початки в молоке с добавлением сливочного масла
Вареная кукуруза знакома всем с детства. Самая вкусная кукуруза получается, если cварить ее вместе с чашкой молока и кусочком сливочного масла. Так она выходит особенно нежной и сочной.
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Поскольку кипящее молоко поднимается очень быстро, нужно обязательно разбавить его водой. Выбирайте цельное молоко, так как обезжиренное может свернуться. Кроме этого, молоко с низким содержанием жира не придаст кукурузе по-настоящему насыщенный вкус. Вы можете даже использовать сливки вместо молока, если хотите.
Как быстро варить кукурузу с молоком
Ингредиенты:
- 6-8 початков кукурузы
- 1 чашка молока
- 115 г сливочного масла
- вода
- крупная соль
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Рецепт приготовления:
- Наполните большую кастрюлю водой наполовину, доведите до кипения.
- Добавьте молоко и масло.
- Очистите початки кукурузы, по желанию разломайте их пополам. Сложите в кастрюлю и уменьшите нагрев.
- Кипятите кукурузу в течение 8-10 минут. Проверьте готовность вилкой – зерна должны легко прокалываться.
- Достаньте кукурузу и подавайте ее вместе с крупной солью.
На заметку: этот способ приготовления подходит только для сахарной кукурузы, она варится не больше 15 минут. А кормовые сорта, которые часто продаются на наших рынках, будут готовы только через 2-3 часа.
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