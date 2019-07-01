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Лайфхак: как сварить самую вкусную кукурузу

Готовим сахарные початки в молоке с добавлением сливочного масла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Сахарная кукуруза варится не больше 15 минут
Сахарная кукуруза варится не больше 15 минут
Фото: freepik.com

Вареная кукуруза знакома всем с детства. Самая вкусная кукуруза получается, если cварить ее вместе с чашкой молока и кусочком сливочного масла. Так она выходит особенно нежной и сочной. 

Смотрите видео, как приготовить консервированную кукурузу на зиму:

Поскольку кипящее молоко поднимается очень быстро, нужно обязательно разбавить его водой. Выбирайте цельное молоко, так как обезжиренное может свернуться. Кроме этого, молоко с низким содержанием жира не придаст кукурузе по-настоящему насыщенный вкус. Вы можете даже использовать сливки вместо молока, если хотите.

Как быстро варить кукурузу с молоком

Ингредиенты:

  • 6-8 початков кукурузы
  • 1 чашка молока
  • 115 г сливочного масла
  • вода
  • крупная соль

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Рецепт приготовления:

  1. Наполните большую кастрюлю водой наполовину, доведите до кипения.
  2. Добавьте молоко и масло. 
  3. Очистите початки кукурузы, по желанию разломайте их пополам. Сложите в кастрюлю и уменьшите нагрев.
  4. Кипятите кукурузу в течение 8-10 минут. Проверьте готовность вилкой – зерна должны легко прокалываться. 
  5. Достаньте кукурузу и подавайте ее вместе с крупной солью.

На заметку: этот способ приготовления подходит только для сахарной кукурузы, она варится не больше 15 минут. А кормовые сорта, которые часто продаются на наших рынках, будут готовы только через 2-3 часа. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свиные ребрышки с кукурузой и соусом барбекю. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мексиканский салат с кукурузой.

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Источник: Сегодня
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