Лайфхак, который поможет вам почистить вареный картофель за считанные секунды

Это действительно очень просто

Сделайте на картофеле надрез перед варкой Фото: popsugar.com

Чистить отваренный в кожуре картофель – удовольствие сомнительное. Но есть один трюк, который навсегда изменит ваш подход к этому занятию.

Перед варкой хорошо помойте картофель. Затем возьмите острый нож и быстро, но аккуратно, сделайте неглубокий надрез по "экватору" каждой картофелины.

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Отправьте картофель в большую кастрюлю с холодной водой, посолите. Жидкость должна покрывать овощи минимум на 2-3 сантиметра. Отварите до мягкости (картофель должен легко протыкаться вилкой) и слейте воду.

Когда картофель остынет до температуры, когда его можно будет взять в руки, снимите шкурку как чулок. Она соскользнет моментально!

Отварной картофель можно есть просто так (вместе с солью и оливковым маслом) или добавлять в салаты и закуски.

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