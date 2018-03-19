Лайфхак: необычный рецепт пиццы

Сегодня, 13:31

Такая пицца готовится за считанные минуты


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Телеведущий Сергей Ливадный показал, как приготовить вкусную пиццу, которую можно взять с собой на пикник или работу. Ее очень удобно есть – начинка не выпадает, и руки остаются чистыми.

Возьмите круглый пласт готового теста и разрежьте его на четыре части. Из пергаментной бумаги сформируйте конусы, похожие на рожки для мороженого. Плотно оберните вокруг них тесто.

Выложите заготовки вертикально на противень и выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета. Остудите и аккуратно уберите пергамент. Основа для "ленивой" пиццы готова, теперь займемся начинкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налейте внутрь заготовок из теста кетчуп, добавьте нарезанный брусочками сыр, лук, колбасу и тонкие полоски болгарского перца (желательно брать перец разных цветов, так готовое блюдо получится красивее). Добавьте еще немного колбасы и сыра.

Верните пиццу в горячую духовку еще на минуту, чтобы сыр расплавился. Быстрая пицца готова, приятного аппетита!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить итальянскую пиццу на хлебе на 5 минут. Мы также делились рецептами теста, которые помогут приготовить идеальную пиццу в домашних условиях.
пицца, рецепт, как приготовить, лайфхак
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Салат из рукколы Фото: freepik.com

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

Сегодня, 11:53

Лучшие салаты из рукколы

Food

Помидоры с начинкой из кускуса Фото: depositphotos.com

Великий пост-2018: рецепт фаршированных помидоров с кускусом и мятой

16 Марта, 20:07

Постная закуска в восточном стиле
Загрузка...

Food

Свиная корейка в духовке Фото: laperla-foto.livejournal.com

Идея для праздничного ужина: свиная корейка с яблочным соусом

16 Марта, 19:37

Мясо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде

Food

Чизкейк из творога Фото: pinterest.com

Рецепт дня: японский чизкейк из творога и печенья

16 Марта, 18:04

Такой десерт готовится очень просто, но получается восхитительно вкусным
Загрузка...