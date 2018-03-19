Лайфхак: необычный рецепт пиццы

Телеведущий Сергей Ливадный показал, как приготовить вкусную пиццу, которую можно взять с собой на пикник или работу. Ее очень удобно есть – начинка не выпадает, и руки остаются чистыми.

Возьмите круглый пласт готового теста и разрежьте его на четыре части. Из пергаментной бумаги сформируйте конусы, похожие на рожки для мороженого. Плотно оберните вокруг них тесто.

Выложите заготовки вертикально на противень и выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета. Остудите и аккуратно уберите пергамент. Основа для "ленивой" пиццы готова, теперь займемся начинкой.

Налейте внутрь заготовок из теста кетчуп, добавьте нарезанный брусочками сыр, лук, колбасу и тонкие полоски болгарского перца (желательно брать перец разных цветов, так готовое блюдо получится красивее). Добавьте еще немного колбасы и сыра.

Верните пиццу в горячую духовку еще на минуту, чтобы сыр расплавился. Быстрая пицца готова, приятного аппетита!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить итальянскую пиццу на хлебе на 5 минут. Мы также делились рецептами теста, которые помогут приготовить идеальную пиццу в домашних условиях.