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Лазарева суббота-2020: что можно и нельзя есть в этот день

Праздник воскрешения Лазаря приходится на Великий пост

Ирина Павлина
Сегодня, 17:26

Православные украинцы отмечают Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья. В 2020 году праздник выпадает на 11 апреля. В этот день верующие вспоминают чудо воскрешения Лазаря.

Библейская история говорит о том, что перед тем как отправиться в Иерусалим, Иисус Христос прибыл в Вифанию, где несколько дней назад умер его друг Лазарь. Иисус вместе с учениками пришли к погребальной пещере. Там Господь сотворил чудо и воскресил покойника, сказав ему: "Лазарь! Иди вон".

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Святой Лазарь после этого прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. В конце IX века мощи праведника перенесли в Константинополь, а на Кипре в честь него возвели храм.

Лазарева суббота: что можно кушать

В Лазареву субботу разрешена икра
В Лазареву субботу разрешена икра
Фото: Depositphotos

Лазарева суббота всегда приходится на Великий пост. В этот день нельзя есть мясо, птицу, яйца, молочные продукты, рыбу и пить крепкий алкоголь. Однако все же допускается некоторое послабление поста: в Лазареву субботу едят рыбную икру, разрешено растительное масло и вино. Допускается горячая пища, прошедшая тепловую обработку. А в Греции в честь праздника пекут особое сладкое печенье.

Смотрите видео, как сделать букет из вербы:

Раньше в Лазареву субботу хозяйки жарили блины, готовили кашу и рыбный пирог. Но подавали все это на стол только в Вербное воскресенье, когда разрешена рыба.

Лазарева суббота: что можно и нельзя делать

В Лазареву субботу подготавливают веточки вербы
В Лазареву субботу подготавливают веточки вербы
Фото: Depositphotos

Лазарева суббота – большой церковный праздник. Прихожане в этот день идут в храм, прося Бога об исцелении себя или членов своей семьи.

На праздник следует быть в хорошем настроении, следить за тем, чтобы желания и мысли были чистыми. В Лазареву субботу принято заготавливать веточки вербы, чтобы на следующий день освятить их во время церковной службы.

Накануне Вербного воскресенья нельзя заниматься физической работой и рукоделием. Также запрещено организовывать шумные гуляния, громко веселиться, петь и танцевать. Отмечать чудо воскрешения необходимо тихо и сдержанно, ни в коем случае не ругаться и не сквернословить.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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праздники Пасха Великий пост
Источник: Сегодня
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