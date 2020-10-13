Капустняк, бограч и кулеш: Григорий Герман делится легендарными рецептами полевой кухни

Специально ко Дню защитника Украины телеведущий подготовил подборку лучших армейских блюд

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" и кулинарный энтузиаст Григорий Герман специально ко Дню защитника Украины подготовил подборку лучших армейских блюд. Капустняк запорожский, бограч по-закарпатски и казацкий кулеш – прелесть этих рецептов в том, что их можно воплотить, как у себя на кухне, так и на природе.

Запорожский капустняк

Как приготовить капустняк Фото: instagram/na_kuhne_s_natali

Для приготовления запорожского капустняка по рецепту телеведущего понадобятся:

Пшено – 3 ст.л.

Свиные ребра, сырые – 400 г

Квашеная капуста – 600 г

Корень сельдерея – 50 г

Морковь – 2 шт.

Корень петрушки – 2 шт.

Сало свиное – 50 г

Лук репчатый – 2 шт.

Картофель – 400 г

Масло сливочное – 2 ст. л

Петрушка – 1 пучок

Соль, сахар, лавровый лист и черный перец горошком

Как приготовить:

Промыть ребра, поместить в кастрюлю с холодной водой и довести до кипения.

Тем временем очистить овощи – половину лука, моркови, корень петрушки и сельдерея, нарезать кубиком и обжарить на сухой раскаленной сковороде. С бульона снять пену, добавить обжаренные овощи, посолить и варить еще минут 30-40. За 10 минут до готовности добавить горошины перца и лавровый лист. Мясо вынуть и оставить остывать. Бульон процедить и еще раз довести до кипения.

Квашенную капусту отжать и нарезать. Выложить на сковородку и тушить, понемногу добавляя бульон.

Оставшиеся лук, морковь и петрушку очистить, нарезать соломкой. Петрушку вымыть и измельчить. Обжаривать овощи на сливочном масле.

Промыть пшено. Сало пропустить через мясорубку, или мелко порубить ножом и растереть в ступке с зеленью и пшеном.

Картофель очистить, нарезать соломкой, положить в бульон. Минут через 10 добавить тушеную капусту. Положить сало с пшеном, оставшийся лавровый лист и обжаренные лук, морковь, петрушку по надобности добавить немного сахара. Варить капустняк до готовности крупы.

Отваренные ребра выложить в тарелку, залить капустняком и подавать со сметаной.

Бограч по-закарпатски

Как приготовить бограч по-закарпатски Фото: instagram/shee4ka

Григорий Герман также рассказал, как приготовить легендарный бограч по-закарпатски. И хотя процесс приготовления займет немало времени – результат того стоит – обещает телезвезда.

Для бограча нужны:

Копченые свиные ребра – 500 г

Телятина – 700 г

Бекон или сало с прорезью – 200 г

Копченые колбаски – 200 г

Болгарский перец – 1 шт.

Перец чили – 2 шт.

Репчатый лук – 4 шт.

Томаты – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Картофель – 4 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Мука – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Паприка – 100 гр.

Сухое красное вино – 60 мл

Петрушка и укроп – по пучку

Черный молотый перец, сухой тимьян, соль

Как приготовить:

В глубокую вместительную кастрюлю отправить нарезанное сало, как только оно прожарится, добавить нарезанный полукольцами лук и тушить под крышкой до прозрачности.

Мясо телятины нарезать кубиками 3х3 сантиметра, свиные ребра – по косточкам. Как только лук станет полупрозрачным, добавить половину паприки, помешивая, протушить, а после отправить в кастрюлю мясо и перемешать. Через несколько минут влить в емкость воду, чтобы мясо было покрыто практически полностью и довести до кипения на сильном огне, а затем уменьшить до минимума. Тушить на малом огне 1 час, периодически помешивая.

Тем временем можно приготовить маленькие галушки или чипетки. Для этого в отдельную емкость вбить яйцо и добавить 4 ложки муки. Замешать тесто. Скатать колбаской и отщипывая кусочки, разложить их на противень, притрусить мукой и отставить. Если вы готовите бограч в поле – чипетки стоит приготовить заранее и высушить в духовке. В крайнем случае – заменить на макаронные изделия похожей формы.

Отправить в кастрюлю, нарезанную кубиком морковь, измельченный перец чили, чеснок и вторую половину паприки.

Картофель очистить и нарезать мелким кубиком. Отправить в кастрюлю. Добавить воды – чтобы слегка покрыла все ингредиенты. Готовить до полуготовности картофеля.

Сладкий перец и помидоры нарезать кубиком. Измельчить колбаски. Все отправить в кастрюлю и перемешать. Если гуляш слишком густой, можно добавить еще немного воды и оставить тушиться минут 10. В конце добавить чипетки или макароны, измельченную зелень, и 60 мл сухого красного вина. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут.

Козацкий кулеш

Как приготовить кулеш Фото: instagram/dudnikinna18

Для казацкого кулеша от кулинарного энтузиаста Григория Германа, нужны:

Пшено – 150 г

Сало с прорезью – 200 г

Средний картофель – 6 шт.

Лук – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Пучок петрушки

Соль, перец черный молотый, лавровый лист

Как приготовить:

Для начала нужно промыть пшено до прозрачной воды и откинуть крупу на сито. В кастрюле довести до кипения 2 литра воды, всыпать пшено и снова довести до кипения. Снизить огонь до среднего и проварить.

Картофель очистить и нарезать средним кубиком. Отправить в кастрюлю с пшеном и варить практически до готовности.

Тем временем, нужно измельчить сало, очистить и нарезать лук и морковь. Обжарить заготовки до золотистого цвета и выложить в кастрюлю с пшеном и картофелем. Проварить кулеш, а затем добавить специи, соль и измельченную зелень.

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