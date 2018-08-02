Легкий десерт для лета: пирог с малиной и сметанным желе
Вкусный десерт с ягодами и желе
Если вы ищете рецепт освежающего летнего десерта, приготовьте вкусный пирог со свежей малиной и сливочно-сметанным желе.
Малиново-сливочный пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 3 ч. л. разрыхлителя
- 4 яйца
- 250 г сахара
- 15 г ванильного сахара
- 125 г растительного масла
- 150 мл минеральной воды
Для начинки:
- 750 г малины
- 100 г сахарной пудры
- 500 мл сливок 30%
- 20 г ванильного сахара
- 3 пакетика желатина
- 600 мл сметаны 25%
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Рецепт приготовления:
- Для теста смешиваем венчиком муку и разрыхлитель. Отдельно смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар, вымешиваем при помощи миксера (1 минуту), меняя скорость от низкой до высокой. Добавляем растительное масло и минеральную воду, перемешиваем. Засыпаем половину муки, вымешиваем миксером на небольшой скорости, добавляем остальную муку.
- Тесто выкладываем на противень, смазанный сливочным маслом, в виде квадрата или прямоугольника. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем примерно 25 мин. Достаем корж, даем остыть.
- Малину смешиваем с сахарной пудрой и раскладываем ровным слоем по коржу.
- Сливки взбиваем с ванильным сахаром и желатином, добавляем сметану, тщательно смешиваем. Выкладываем этот крем поверх малины, аккуратно разравниваем, ставим в холодильник на 1 час.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное песочное тесто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Кроме этого, мы делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.
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Источник: "Сегодня"