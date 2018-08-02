Легкий десерт для лета: пирог с малиной и сметанным желе

Вкусный десерт с ягодами и желе

Малиновый пирог Фото: pixabay.com

Если вы ищете рецепт освежающего летнего десерта, приготовьте вкусный пирог со свежей малиной и сливочно-сметанным желе.

Малиново-сливочный пирог

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

3 ч. л. разрыхлителя

4 яйца

250 г сахара

15 г ванильного сахара

125 г растительного масла

150 мл минеральной воды

Для начинки:

750 г малины

100 г сахарной пудры

500 мл сливок 30%

20 г ванильного сахара

3 пакетика желатина

600 мл сметаны 25%

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Рецепт приготовления:

Для теста смешиваем венчиком муку и разрыхлитель. Отдельно смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар, вымешиваем при помощи миксера (1 минуту), меняя скорость от низкой до высокой. Добавляем растительное масло и минеральную воду, перемешиваем. Засыпаем половину муки, вымешиваем миксером на небольшой скорости, добавляем остальную муку. Тесто выкладываем на противень, смазанный сливочным маслом, в виде квадрата или прямоугольника. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем примерно 25 мин. Достаем корж, даем остыть. Малину смешиваем с сахарной пудрой и раскладываем ровным слоем по коржу. Сливки взбиваем с ванильным сахаром и желатином, добавляем сметану, тщательно смешиваем. Выкладываем этот крем поверх малины, аккуратно разравниваем, ставим в холодильник на 1 час.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное песочное тесто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Кроме этого, мы делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонной начинкой: