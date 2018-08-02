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Легкий десерт для лета: пирог с малиной и сметанным желе

Вкусный десерт с ягодами и желе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Малиновый пирог Фото: pixabay.com
Малиновый пирог Фото: pixabay.com

Если вы ищете рецепт освежающего летнего десерта, приготовьте вкусный пирог со свежей малиной и сливочно-сметанным желе.

Малиново-сливочный пирог

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 3 ч. л. разрыхлителя
  • 4 яйца
  • 250 г сахара
  • 15 г ванильного сахара
  • 125 г растительного масла
  • 150 мл минеральной воды

Для начинки:

  • 750 г малины
  • 100 г сахарной пудры
  • 500 мл сливок 30%
  • 20 г ванильного сахара
  • 3 пакетика желатина
  • 600 мл сметаны 25%
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Рецепт приготовления:

  1. Для теста смешиваем венчиком муку и разрыхлитель. Отдельно смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар, вымешиваем при помощи миксера (1 минуту), меняя скорость от низкой до высокой. Добавляем растительное масло и минеральную воду, перемешиваем. Засыпаем половину муки, вымешиваем миксером на небольшой скорости, добавляем остальную муку.
  2. Тесто выкладываем на противень, смазанный сливочным маслом, в виде квадрата или прямоугольника. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем примерно 25 мин. Достаем корж, даем остыть.
  3. Малину смешиваем с сахарной пудрой и раскладываем ровным слоем по коржу.
  4. Сливки взбиваем с ванильным сахаром и желатином, добавляем сметану, тщательно смешиваем. Выкладываем этот крем поверх малины, аккуратно разравниваем, ставим в холодильник на 1 час.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное песочное тесто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Кроме этого, мы делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонной начинкой:

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Источник: "Сегодня"
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