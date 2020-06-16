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Легкий десерт с ревенем, сметаной и печеньем

Сегодня, 09:04

Готовим английский трайфл в порционных стаканчиках

Ревень удивительно хорош в напитках, десертах и выпечке. Мы предлагаем сделать трайфл с ревенем, заварным кремом, сметаной и печеньем, который обязательно стоит попробовать. Его приготовление займет не более 30 минут, но результат не оставит равнодушным.

Десерт с ревенем

Десерт с ревенем
Десерт с ревенем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г ревеня
  • 4 желтка
  • 400 мл молока
  • 160 г сахара
  • 1/2 стручка ванили или ванильный экстракт
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1/2 лимона
  • 100 г сметаны
  • 100 г печенья

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Способ приготовления:

  1. Ревень вымыть, очистить стебли от тонкой кожуры и порезать ломтиками по полсантиметра.
  2. Сложить в небольшой сотейник ревень, всыпать 100 г сахара и выжать половинку лимона.
  3. Поставить сотейник на небольшой огонь и варить около пятнадцати минут. Должен получится довольно густой конфитюр. Остудить его и убрать в холодильник.
  4. Для крема довести до кипения молоко с кусочком ванильного стручка.
  5. Взбить с сахаром яичные желтки до пышности. Всыпать кукурузный крахмал к желткам и перемешать. Тонкой струйкой влить в желтковый крем горячее молоко и снова перемешать.
  6. Вернуть в кастрюльку молочно-желтковый крем и варить на несильном огне, не забывая помешивать, до загустения. На это уйдет около десяти минут.
  7. Снять крем с огня, перелить в большую миску и поставить в большую посуду с холодной водой. Взбивать миксером до полного охлаждения.
  8. Сметану взбить и смешать с кремом.

Как подавать десерт

Положить в стаканчики или креманки немного ревеневого конфитюра, сверху раскрошить немного печенья, сверху выложить крем. Посыпать еще немного крошки печенья и убрать на несколько часов в холодильник.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с ревенем и делились рецептом малинового трайфла.

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Источник: Сегодня
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