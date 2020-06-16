Легкий десерт с ревенем, сметаной и печеньем
Готовим английский трайфл в порционных стаканчиках
Ревень удивительно хорош в напитках, десертах и выпечке. Мы предлагаем сделать трайфл с ревенем, заварным кремом, сметаной и печеньем, который обязательно стоит попробовать. Его приготовление займет не более 30 минут, но результат не оставит равнодушным.
Десерт с ревенем
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 140 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г ревеня
- 4 желтка
- 400 мл молока
- 160 г сахара
- 1/2 стручка ванили или ванильный экстракт
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 1/2 лимона
- 100 г сметаны
- 100 г печенья
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Способ приготовления:
- Ревень вымыть, очистить стебли от тонкой кожуры и порезать ломтиками по полсантиметра.
- Сложить в небольшой сотейник ревень, всыпать 100 г сахара и выжать половинку лимона.
- Поставить сотейник на небольшой огонь и варить около пятнадцати минут. Должен получится довольно густой конфитюр. Остудить его и убрать в холодильник.
- Для крема довести до кипения молоко с кусочком ванильного стручка.
- Взбить с сахаром яичные желтки до пышности. Всыпать кукурузный крахмал к желткам и перемешать. Тонкой струйкой влить в желтковый крем горячее молоко и снова перемешать.
- Вернуть в кастрюльку молочно-желтковый крем и варить на несильном огне, не забывая помешивать, до загустения. На это уйдет около десяти минут.
- Снять крем с огня, перелить в большую миску и поставить в большую посуду с холодной водой. Взбивать миксером до полного охлаждения.
- Сметану взбить и смешать с кремом.
Как подавать десерт
Положить в стаканчики или креманки немного ревеневого конфитюра, сверху раскрошить немного печенья, сверху выложить крем. Посыпать еще немного крошки печенья и убрать на несколько часов в холодильник.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с ревенем и делились рецептом малинового трайфла.
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