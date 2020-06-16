Легкий десерт с ревенем, сметаной и печеньем

Готовим английский трайфл в порционных стаканчиках

Ревень удивительно хорош в напитках, десертах и выпечке. Мы предлагаем сделать трайфл с ревенем, заварным кремом, сметаной и печеньем, который обязательно стоит попробовать. Его приготовление займет не более 30 минут, но результат не оставит равнодушным.

Десерт с ревенем

Десерт с ревенем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г ревеня

4 желтка

400 мл молока

160 г сахара

1/2 стручка ванили или ванильный экстракт

1 ст.л. кукурузного крахмала

1/2 лимона

100 г сметаны

100 г печенья

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Способ приготовления:

Ревень вымыть, очистить стебли от тонкой кожуры и порезать ломтиками по полсантиметра. Сложить в небольшой сотейник ревень, всыпать 100 г сахара и выжать половинку лимона. Поставить сотейник на небольшой огонь и варить около пятнадцати минут. Должен получится довольно густой конфитюр. Остудить его и убрать в холодильник. Для крема довести до кипения молоко с кусочком ванильного стручка. Взбить с сахаром яичные желтки до пышности. Всыпать кукурузный крахмал к желткам и перемешать. Тонкой струйкой влить в желтковый крем горячее молоко и снова перемешать. Вернуть в кастрюльку молочно-желтковый крем и варить на несильном огне, не забывая помешивать, до загустения. На это уйдет около десяти минут. Снять крем с огня, перелить в большую миску и поставить в большую посуду с холодной водой. Взбивать миксером до полного охлаждения. Сметану взбить и смешать с кремом.

Как подавать десерт

Положить в стаканчики или креманки немного ревеневого конфитюра, сверху раскрошить немного печенья, сверху выложить крем. Посыпать еще немного крошки печенья и убрать на несколько часов в холодильник.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с ревенем и делились рецептом малинового трайфла.

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