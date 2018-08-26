Легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов

Этот салат покорит вас оригинальным сочетанием ингредиентов

Салат из яблок и орехов Фото: depositphotos.com

В салатах яблоки отлично гармонируют с курицей и овощами, с сыром и орехами. Для яблочного салата лучше всего подходят заправки на основе растительного масла, сметаны, йогурта или майонеза.

Салат из рукколы, яблок и орехов

Ингредиенты:

1 яблоко

1/2 красной луковицы

100 г рукколы

100 г салатного микса

1 шарик моцареллы

50 г ядер грецких орехов

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

1 ст.л. жидкого меда

1 ч.л. зернистой горчицы

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Зелень замочить на полчаса в холодной воде, промыть и обсушить. Порвать руками на тарелку. Очищенный красный лук нарезать тонкими полукольцами. Сыр нарезать пластинками. Яблоко очистить от сердцевины и семян, нарезать тонкими ломтиками и слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу. Посолить и поперчить. Выложить на зелень кусочки лука, яблок, сыра и поджаренных орехов. Полить салат заправкой и подавать.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из куриной печени с яблоками и медом.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: