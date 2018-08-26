Легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов
Этот салат покорит вас оригинальным сочетанием ингредиентов
В салатах яблоки отлично гармонируют с курицей и овощами, с сыром и орехами. Для яблочного салата лучше всего подходят заправки на основе растительного масла, сметаны, йогурта или майонеза.
Салат из рукколы, яблок и орехов
Ингредиенты:
- 1 яблоко
- 1/2 красной луковицы
- 100 г рукколы
- 100 г салатного микса
- 1 шарик моцареллы
- 50 г ядер грецких орехов
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
- 1 ст.л. жидкого меда
- 1 ч.л. зернистой горчицы
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Зелень замочить на полчаса в холодной воде, промыть и обсушить. Порвать руками на тарелку.
- Очищенный красный лук нарезать тонкими полукольцами. Сыр нарезать пластинками.
- Яблоко очистить от сердцевины и семян, нарезать тонкими ломтиками и слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу. Посолить и поперчить.
- Выложить на зелень кусочки лука, яблок, сыра и поджаренных орехов. Полить салат заправкой и подавать.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из куриной печени с яблоками и медом.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"