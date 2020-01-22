Легкий салат с кукурузой, горошком и свежим огурцом
Диетический салат, который готовится за считанные минуты
Вкусным и сытный салат с вареными яйцами, свежими огурцами, кукурузой и зеленым горошком будет кстати на любом столе. Он готовится быстро и быстро съедается. А если вы отварите яйца заранее, то сделаете салат всего за 10 минут.
Как приготовить сливочный салат из пасты:
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Салат из кукурузы, горошка и яйца
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 105 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г консервированной кукурузы
- 200 г консервированного горошка
- 2 яйца
- 1-2 свежих огурца
- Несколько стеблей зеленого лука
- 3 ст.л. майонеза
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца залить холодной водой, довести до кипения и варить 10 минут. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
- Свежие огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Смешать в салатнике все ингредиенты, заправить майонезом и посолить по вкусу.
- Салат заправить майонезом, добавить по вкусу соль и перемешать.
Как сделать салат диетическим
Чтобы уменьшить калорийность блюда, используйте легкий майонез, сметану или их смесь. Салат также можно заправить соусом из йогурта и чеснока.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами.
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Источник: Сегодня