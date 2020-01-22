Легкий салат с кукурузой, горошком и свежим огурцом

Диетический салат, который готовится за считанные минуты

Салат из кукурузы, горошка и огурца Фото: Depositphotos

Вкусным и сытный салат с вареными яйцами, свежими огурцами, кукурузой и зеленым горошком будет кстати на любом столе. Он готовится быстро и быстро съедается. А если вы отварите яйца заранее, то сделаете салат всего за 10 минут.

Как приготовить сливочный салат из пасты:

Салат из кукурузы, горошка и яйца

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г консервированной кукурузы

200 г консервированного горошка

2 яйца

1-2 свежих огурца

Несколько стеблей зеленого лука

3 ст.л. майонеза

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца залить холодной водой, довести до кипения и варить 10 минут. Остудить, почистить и нарезать кубиками. Свежие огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Смешать в салатнике все ингредиенты, заправить майонезом и посолить по вкусу. Салат заправить майонезом, добавить по вкусу соль и перемешать.

Как сделать салат диетическим

Чтобы уменьшить калорийность блюда, используйте легкий майонез, сметану или их смесь. Салат также можно заправить соусом из йогурта и чеснока.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами.

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