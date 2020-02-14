Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Легкий ужин для похудения: ТОП-5 рецептов из курицы

Рецепты диетических блюд из куриной грудки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Куриное филе на ужин
Куриное филе на ужин
Фото: freepik.com

Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Оно отлично насыщает, одновременно помогая восстановлению мышечной ткани и поддерживая метаболизм в организме на высоком уровне.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Мы предлагаем рецепты вкусных и полезны блюд из куриного филе, которые можно приготовить на ужин.

Читайте также:
Как сварить куриный бульон с яичной паутинкой

Куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке

Куриные котлеты с брокколи
Куриные котлеты с брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша
  • 200 г брокколи
  • 50 г твердого сыра
  • 100 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 4 ст. л. панировочных сухарей или хлебных крошек
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Брокколи помыть и разделать на соцветия. Бросить в кипящую подсоленную воду и варить пять-семь минут от момента повторного закипания. Откинуть на дуршлаг, немного остудить и нарезать на более мелкие кусочки.
  2. Твердый сыр натереть на мелкой терке.
  3. Чеснок почистить, раздавить и смешать с фаршем, сыром, яйцом, столовой ложкой сметаны, сухарями и брокколи. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 15 минут.
  4. Достать смесь из холодильника и сформировать котлеты. Выложить их на противень, смазанный маслом. Готовить 20 минут при 180 ºС.
  5. Смазать котлеты оставшейся сметаной и запекать еще 10 минут.

Фунчоза с курицей и болгарским перцем

Фунчоза с курицей и перцем
Фунчоза с курицей и перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Фунчоза – 150 г
  • Соевый соус – 50 мл
  • Вустерский соус – 2 ст. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Фунчозу отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Тщательно промыть ее водой и дать немного остыть.
  2. Куриное филе нарезать кубиками и слегка обжарить на растительном масле, примерно 5-7 минут.
  3. Перец тщательно промыть и нарезать соломкой, добавить в сковороду к курице и тушить под закрытой крышкой примерно 7-10 минут.
  4. Фунчозу обжарить ее на медленном огне с добавлением соевого соуса, примерно 4-6 минут.
  5. Затем соединить курицу с фунчозой, все перемешать, добавить вустерский соус и тушить еще 5-7 минут.
  6. Переложить блюдо на тарелки и по желанию украсить зеленью.

Куриные рулеты с начинкой

Куриные рулетики с начинкой
Куриные рулетики с начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час + время для маринования

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе
  • 1 лимон
  • 2 пучка свежего шпината
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 100 г сыра
  • 10 вяленых томатов
  • 6 стеблей свежего тимьяна
  • 2 ст.л.панировочных сухарей
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Замариновать куриное филе. Помыть его, затем разрезать вдоль пополам (чтобы получились стейки примерно одинаковой толщины), положить в контейнер.
  2. Выжать из лимона сок, смешать примерно с 1,5 стаканами чистой холодной воды и залить этим маринадом куриные филе. Контейнер закрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 8 часов.
  3. Достать мясо его из контейнера, обсушить бумажным полотенцем и как следует отбить.
  4. Приготовить начинку. Для этого на сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла и выложить шпинат. Жарить его, помешивая, около пяти минут.
  5. Сыр натереть на крупной терке, вяленые томаты нарезать небольшими ломтиками
  6. Отбитое куриное филе немного посолить, поперчить и выложить на него сыр, шпинат и вяленые томаты. Свернуть в рулетик и закрепить шпажкой по шву.
  7. Обжарить рулетики на сильном огне до румяной корочки.
  8. Духовку разогреть до 180 ºС. Выложить в жаропрочную форму обжаренные рулетики. Сверху посыпать панировочными сухарями, выложить несколько веточек тимьяна, налить немного кипятка (около 50 мл) и поставить в разогретую духовку на 15-20 минут.

Куриный салат с яблоками и орехами

Салат из курицы и яблок
Салат из курицы и яблок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 450 г готового куриного мяса
  • Горсть помидоров черри
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 1/4 стакана грецких орехов
  • 50 г тертого чеддера
  • 1-2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 кочан салата-латука
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
  2. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
  3. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
  6. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Кускус с куриным филе и овощами в мультиварке

Кускус с курицей и овощами
Кускус с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 350 г кускуса
  • 500 г куриного филе
  • 1 цукини
  • 1 баклажан
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
  2. Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
  3. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
  4. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
  5. Перемешать и сразу подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как вкусно приготовить скумбрию: три простых рецепта Как приготовить картофельный салат: три простых рецепта Диетический ужин для похудения: ТОП-5 рецептов блюд из рыбы Как сделать полезную домашнюю гранолу с орехами и сухофруктами
рецепты курица ужин куриное филе что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Сеть
Сеть "разорвал" сборник фактов о Валерии и Константине Меладзе
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Сегодня, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 21:03Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

Вчера, 16:51Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

Вчера, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Вчера, 10:20Техно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляПсихология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

12 февраляTravel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

12 февраляTravel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

12 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

12 февраляFun

12 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 февраляШоу-бизнес

Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

11 февраляСтиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву