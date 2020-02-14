Легкий ужин для похудения: ТОП-5 рецептов из курицы

Рецепты диетических блюд из куриной грудки

Куриное филе на ужин Фото: freepik.com

Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Оно отлично насыщает, одновременно помогая восстановлению мышечной ткани и поддерживая метаболизм в организме на высоком уровне.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Мы предлагаем рецепты вкусных и полезны блюд из куриного филе, которые можно приготовить на ужин.

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Куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке

Куриные котлеты с брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

200 г брокколи

50 г твердого сыра

100 г сметаны

1 яйцо

4 ст. л. панировочных сухарей или хлебных крошек

1-2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи помыть и разделать на соцветия. Бросить в кипящую подсоленную воду и варить пять-семь минут от момента повторного закипания. Откинуть на дуршлаг, немного остудить и нарезать на более мелкие кусочки. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Чеснок почистить, раздавить и смешать с фаршем, сыром, яйцом, столовой ложкой сметаны, сухарями и брокколи. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 15 минут. Достать смесь из холодильника и сформировать котлеты. Выложить их на противень, смазанный маслом. Готовить 20 минут при 180 ºС. Смазать котлеты оставшейся сметаной и запекать еще 10 минут.

Фунчоза с курицей и болгарским перцем

Фунчоза с курицей и перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Сладкий перец – 1 шт.

Фунчоза – 150 г

Соевый соус – 50 мл

Вустерский соус – 2 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Фунчозу отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Тщательно промыть ее водой и дать немного остыть. Куриное филе нарезать кубиками и слегка обжарить на растительном масле, примерно 5-7 минут. Перец тщательно промыть и нарезать соломкой, добавить в сковороду к курице и тушить под закрытой крышкой примерно 7-10 минут. Фунчозу обжарить ее на медленном огне с добавлением соевого соуса, примерно 4-6 минут. Затем соединить курицу с фунчозой, все перемешать, добавить вустерский соус и тушить еще 5-7 минут. Переложить блюдо на тарелки и по желанию украсить зеленью.

Куриные рулеты с начинкой

Куриные рулетики с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час + время для маринования

Ингредиенты:

3 куриных филе

1 лимон

2 пучка свежего шпината

2 ст.л. растительного масла

100 г сыра

10 вяленых томатов

6 стеблей свежего тимьяна

2 ст.л.панировочных сухарей

Соль, перец

Способ приготовления:

Замариновать куриное филе. Помыть его, затем разрезать вдоль пополам (чтобы получились стейки примерно одинаковой толщины), положить в контейнер. Выжать из лимона сок, смешать примерно с 1,5 стаканами чистой холодной воды и залить этим маринадом куриные филе. Контейнер закрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 8 часов. Достать мясо его из контейнера, обсушить бумажным полотенцем и как следует отбить. Приготовить начинку. Для этого на сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла и выложить шпинат. Жарить его, помешивая, около пяти минут. Сыр натереть на крупной терке, вяленые томаты нарезать небольшими ломтиками Отбитое куриное филе немного посолить, поперчить и выложить на него сыр, шпинат и вяленые томаты. Свернуть в рулетик и закрепить шпажкой по шву. Обжарить рулетики на сильном огне до румяной корочки. Духовку разогреть до 180 ºС. Выложить в жаропрочную форму обжаренные рулетики. Сверху посыпать панировочными сухарями, выложить несколько веточек тимьяна, налить немного кипятка (около 50 мл) и поставить в разогретую духовку на 15-20 минут.

Куриный салат с яблоками и орехами

Салат из курицы и яблок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

450 г готового куриного мяса

Горсть помидоров черри

1 кисло-сладкое яблоко

1/4 стакана грецких орехов

50 г тертого чеддера

1-2 ст. л. яблочного уксуса

2 ч.л. дижонской горчицы

1 кочан салата-латука

3 ст.л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Кускус с куриным филе и овощами в мультиварке

Кускус с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

350 г кускуса

500 г куриного филе

1 цукини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий перец

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка". Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой. Перемешать и сразу подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом.

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