Легкий ужин для похудения: ТОП-5 рецептов из курицы
Рецепты диетических блюд из куриной грудки
Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Оно отлично насыщает, одновременно помогая восстановлению мышечной ткани и поддерживая метаболизм в организме на высоком уровне.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
Мы предлагаем рецепты вкусных и полезны блюд из куриного филе, которые можно приготовить на ужин.
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Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 200 г брокколи
- 50 г твердого сыра
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 4 ст. л. панировочных сухарей или хлебных крошек
- 1-2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Брокколи помыть и разделать на соцветия. Бросить в кипящую подсоленную воду и варить пять-семь минут от момента повторного закипания. Откинуть на дуршлаг, немного остудить и нарезать на более мелкие кусочки.
- Твердый сыр натереть на мелкой терке.
- Чеснок почистить, раздавить и смешать с фаршем, сыром, яйцом, столовой ложкой сметаны, сухарями и брокколи. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 15 минут.
- Достать смесь из холодильника и сформировать котлеты. Выложить их на противень, смазанный маслом. Готовить 20 минут при 180 ºС.
- Смазать котлеты оставшейся сметаной и запекать еще 10 минут.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Сладкий перец – 1 шт.
- Фунчоза – 150 г
- Соевый соус – 50 мл
- Вустерский соус – 2 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Фунчозу отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Тщательно промыть ее водой и дать немного остыть.
- Куриное филе нарезать кубиками и слегка обжарить на растительном масле, примерно 5-7 минут.
- Перец тщательно промыть и нарезать соломкой, добавить в сковороду к курице и тушить под закрытой крышкой примерно 7-10 минут.
- Фунчозу обжарить ее на медленном огне с добавлением соевого соуса, примерно 4-6 минут.
- Затем соединить курицу с фунчозой, все перемешать, добавить вустерский соус и тушить еще 5-7 минут.
- Переложить блюдо на тарелки и по желанию украсить зеленью.
Время приготовления:
- 1 час + время для маринования
Ингредиенты:
- 3 куриных филе
- 1 лимон
- 2 пучка свежего шпината
- 2 ст.л. растительного масла
- 100 г сыра
- 10 вяленых томатов
- 6 стеблей свежего тимьяна
- 2 ст.л.панировочных сухарей
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Замариновать куриное филе. Помыть его, затем разрезать вдоль пополам (чтобы получились стейки примерно одинаковой толщины), положить в контейнер.
- Выжать из лимона сок, смешать примерно с 1,5 стаканами чистой холодной воды и залить этим маринадом куриные филе. Контейнер закрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 8 часов.
- Достать мясо его из контейнера, обсушить бумажным полотенцем и как следует отбить.
- Приготовить начинку. Для этого на сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла и выложить шпинат. Жарить его, помешивая, около пяти минут.
- Сыр натереть на крупной терке, вяленые томаты нарезать небольшими ломтиками
- Отбитое куриное филе немного посолить, поперчить и выложить на него сыр, шпинат и вяленые томаты. Свернуть в рулетик и закрепить шпажкой по шву.
- Обжарить рулетики на сильном огне до румяной корочки.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Выложить в жаропрочную форму обжаренные рулетики. Сверху посыпать панировочными сухарями, выложить несколько веточек тимьяна, налить немного кипятка (около 50 мл) и поставить в разогретую духовку на 15-20 минут.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 450 г готового куриного мяса
- Горсть помидоров черри
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 1/4 стакана грецких орехов
- 50 г тертого чеддера
- 1-2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ч.л. дижонской горчицы
- 1 кочан салата-латука
- 3 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
- В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
- Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
- Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
- Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
- Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 350 г кускуса
- 500 г куриного филе
- 1 цукини
- 1 баклажан
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
- Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
- Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
- В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
- Перемешать и сразу подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата с курицей, грибами и огурцами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом.
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