Легкий весенний салат с овощами и консервированным тунцом
Рецепт вкусного и простого салата
Весной появляются первая свежая зелень и овощи. Поэтому самое время "налегать" на витамины. Проще всего сделать, если включить в рацион овощные салаты.
Мы предлагаем сделать весенний салат с консервированным тунцом и маслинами. Он вкусный, сытный и не слишком калорийный.
Салат из тунца с перцем и помидорами
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 158 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка тунца кусочками
- 1/2 зеленого перца
- 1/2 желтого перца
- Горсть помидоров черри
- 1/2 красной луковицы
- 1 пучок шпината
- Горсть маслин
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. сока лайма
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Шпинат помыть и обсушить.
- Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
- Красный лук и маслины тонко нарезать.
- Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Как подавать салат
Лучший дополнением к такому блюду станет свежий багет. Салат также можно подавать вместе с отварным рисом или кускусом.
Смотрите видео, как сделать салат с редисом и плавленым сыром:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное