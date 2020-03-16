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Легкий весенний салат с овощами и консервированным тунцом

Рецепт вкусного и простого салата

Ирина Павлина
Сегодня, 18:01

Весной появляются первая свежая зелень и овощи. Поэтому самое время "налегать" на витамины. Проще всего сделать, если включить в рацион овощные салаты.

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Мы предлагаем сделать весенний салат с консервированным тунцом и маслинами. Он вкусный, сытный и не слишком калорийный.

Салат из тунца с перцем и помидорами

Весенний салат с тунцом
Весенний салат с тунцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 158 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца кусочками
  • 1/2 зеленого перца
  • 1/2 желтого перца
  • Горсть помидоров черри
  • 1/2 красной луковицы
  • 1 пучок шпината
  • Горсть маслин

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. сока лайма
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Шпинат помыть и обсушить.
  2. Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
  3. Красный лук и маслины тонко нарезать.
  4. Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
  5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Как подавать салат

Лучший дополнением к такому блюду станет свежий багет. Салат также можно подавать вместе с отварным рисом или кускусом.

Смотрите видео, как сделать салат с редисом и плавленым сыром:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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Источник: Сегодня
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