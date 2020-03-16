Легкий весенний салат с овощами и консервированным тунцом

Рецепт вкусного и простого салата

Весной появляются первая свежая зелень и овощи. Поэтому самое время "налегать" на витамины. Проще всего сделать, если включить в рацион овощные салаты.

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Мы предлагаем сделать весенний салат с консервированным тунцом и маслинами. Он вкусный, сытный и не слишком калорийный.

Салат из тунца с перцем и помидорами

Весенний салат с тунцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

158 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка тунца кусочками

1/2 зеленого перца

1/2 желтого перца

Горсть помидоров черри

1/2 красной луковицы

1 пучок шпината

Горсть маслин

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. сока лайма

Соль, перец

Способ приготовления:

Шпинат помыть и обсушить. Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам. Красный лук и маслины тонко нарезать. Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Как подавать салат

Лучший дополнением к такому блюду станет свежий багет. Салат также можно подавать вместе с отварным рисом или кускусом.

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