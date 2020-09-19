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Леквар: как готовят венгерское сливовое повидло

Сегодня, 14:03

Повидло должно вариться на открытом огне от 6 до 8 часов

В венгерских деревнях начался сезон варки сливового повидла – леквар, которое готовят на открытом огне. В то же время – это праздник, который объединяет всю семью. Как варят настоящий венгерский леквар – далее в материале.

Сюжет Ани Никогосян
Видео: Сегодня

В Закарпатской области живет Гизелли Молнар, которой сейчас 77 лет. Шутит, что 70 из них она варит леквар.

Гизелли Молнар

Гизелли Молнар

готовит леквар 70 лет

Я помню, мы ждали этого дня, когда традиционно собиралась вся семья, вместе рвали сливы, варили их, дежурили у котелка. Все это время вся семья развлекалась – танцевали, пели и сплетничали. Когда была молодой, варили и 200, и 300 килограммов. Сейчас нет необходимости в таком количестве.

В Великой Доброне Закарпатской области традиционную вкусность уже варят не все – теперь собираются соседями. В этом году нарвали 120 килограммов сливы – все пойдет на леквар.

Как готовят леквар

Сначала сливу разваривают в котле, затем руками перетирают, чтобы избавиться от косточек. Далее сусло снова отправляют в котел. Все это время будущее повидло следует хорошо перемешивать, чтобы не пригорело.

Мужчины следят за огнем и подкладывают дрова, ведь леквар должен вариться на открытом огне от 6 до 8 часов. Нужно все время его перемешивать.

Как готовят леквар
Как готовят леквар
Фото: скриншот

Для вкуса к сливам добавляют и яблоки, а в конце – немного сахара.

Пока повидло не загустевает, перемешивать легко. А вот самая сложная часть начнется, когда повидло загустеет. Тогда останавливаться нельзя, потому что и выльется, и пригорит. Поэтому необходимо постоянно дежурить возле котелка по очереди.

Готовое повидло разливают в ведра и кувшины. Его дарят родным, продают и угощают гостей. Хранить леквар можно до 5 лет.

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового пирога с корицей, а также рассказывали, как сделать сливовый мармелад.

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Источник: Сегодня
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