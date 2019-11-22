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Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня

Готовим ленивые голубцы из свиного фарша на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Ленивые голубцы: рецепт с фото
Ленивые голубцы: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Благодаря булгуру ленивые голубцы получаются намного нежнее, чем в классическом варианте с рисом. Рецепт от Светланы Шептухи, победительницы первого сезона кулинарного шоу "МастерШеф".

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

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Ленивые голубцы с булгуром

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г булгура
  • 600 г свиного фарша
  • 1 яйцо
  • Соль, перец по вкусу
  • 200 г капусты
  • Мука – для панировки
  • Растительное масло – для жарки
  • 1 большая морковь
  • 1 луковица
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сахар – по вкусу
  • Лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Заливаем булгур холодной водой. Жидкость должна покрывать крупу. Солим, доводим до кипения, выключаем. Даем остыть и промываем.
  2. Смешиваем булгур с фаршем, яйцом, солью и перец.
  3. Капусту нарезаем мелким кубиком. Заливаем ее кипятком. Даем остыть и сливаем жидкость.
  4. Добавляем в фарш и формируем небольшие шарики. Обваливаем шарики со всех сторон в муке. Обжариваем на растительном масле, на среднем огне под крышкой.
  5. Натираем морковь, мелко режем лук. Обжариваем овощи с сахаром на растительном масле. Добавляем томатную пасту, лавровый лист и кипяток. Доводим до кипения, солим и перчим по вкусу.
  6. В кастрюльку выкладываем половину соуса, затем голубцы и заливаем оставшимся соусом. Тушим после закипания на медленном огне около 1 часа.
  7. Подаем с зеленью и сметаной.

Чем полезен булгур

Булгур – это крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Она очень популярна в кухне стран Ближнего Востока и Средиземноморья.

Благодаря наличию витаминов А, Е, К и РР булгур способствует укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы. Крупа также помогает понизить уровень сахара в крови.

В булгуре содержатся витамины группы В, в частности фолиевая кислота, тиамин и рибофлавин, которые защищают нервную систему, содействуют нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную лазанью с фаршем по рецепту Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с рисом и мясом.

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Источник: Сегодня
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