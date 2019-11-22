Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня
Готовим ленивые голубцы из свиного фарша на сковороде
Благодаря булгуру ленивые голубцы получаются намного нежнее, чем в классическом варианте с рисом. Рецепт от Светланы Шептухи, победительницы первого сезона кулинарного шоу "МастерШеф".
Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:
Ленивые голубцы с булгуром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 152 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г булгура
- 600 г свиного фарша
- 1 яйцо
- Соль, перец по вкусу
- 200 г капусты
- Мука – для панировки
- Растительное масло – для жарки
- 1 большая морковь
- 1 луковица
- 3 ст.л. томатной пасты
- Соль, перец – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления:
- Заливаем булгур холодной водой. Жидкость должна покрывать крупу. Солим, доводим до кипения, выключаем. Даем остыть и промываем.
- Смешиваем булгур с фаршем, яйцом, солью и перец.
- Капусту нарезаем мелким кубиком. Заливаем ее кипятком. Даем остыть и сливаем жидкость.
- Добавляем в фарш и формируем небольшие шарики. Обваливаем шарики со всех сторон в муке. Обжариваем на растительном масле, на среднем огне под крышкой.
- Натираем морковь, мелко режем лук. Обжариваем овощи с сахаром на растительном масле. Добавляем томатную пасту, лавровый лист и кипяток. Доводим до кипения, солим и перчим по вкусу.
- В кастрюльку выкладываем половину соуса, затем голубцы и заливаем оставшимся соусом. Тушим после закипания на медленном огне около 1 часа.
- Подаем с зеленью и сметаной.
Чем полезен булгур
Булгур – это крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Она очень популярна в кухне стран Ближнего Востока и Средиземноморья.
Благодаря наличию витаминов А, Е, К и РР булгур способствует укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы. Крупа также помогает понизить уровень сахара в крови.
В булгуре содержатся витамины группы В, в частности фолиевая кислота, тиамин и рибофлавин, которые защищают нервную систему, содействуют нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную лазанью с фаршем по рецепту Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с рисом и мясом.
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