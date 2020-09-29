Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ленивые хачапури и салат: Ольга Сумская поделилась рецептами любимых блюд

Сегодня, 16:16

Актриса рассказала, как сделать лепешки и овощной салат с сырными шариками

Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно назвала свои любимые блюда украинской кухни, поделилась фирменными рецептами. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" Ольга показала, как приготовить ленивые хачапури на сковороде и яркий овощной салат с сырными шариками.

Ленивые хачапури от Ольги Сумской

Блюда от Ольги Сумской
Блюда от Ольги Сумской
Фото: Скриншот из видео

Ингредиенты:

  • 200 г сметаны
  • 200 г твердого сыра
  • 6 ст.л. муки
  • 2 яйца
  • 100 г зеленого лука
  • Соль, перец – щепотка

Читайте также:
Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

Способ приготовления:

  1. Натрите твердый сыр. Смешайте его с мукой, яйцами и сметаной.
  2. Добавьте соль, соду, перец и нарезанный зеленый лук.
  3. Обжарьте на оливковом масле.

Салат от Ольги Сумской

Ведущая Мария Мельник и актриса Ольга Сумская
Ведущая Мария Мельник и актриса Ольга Сумская
Фото: Скриншот из видео

Ингредиенты:

  • 1 желтый сладкий перец
  • 100 г помидоров черри
  • 50 г маслин без косточек
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 50 мл лимонного сока
  • 50 г сметаны 15% жирности
  • 150 г сыра
  • 100 г укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г листьев зеленого салата
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте сладкий желтый перец, помидоры черри, маслины без косточек, листья салата.
  2. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.
  3. Выложите на тарелку вторую часть листьев салата. В центр высыпьте овощную смесь.
  4. Отдельно смешайте сыр, сметану, чеснок, соль и перец. Сформируйте шарики, обваляйте в укропе и выложите на листья салата.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее Ольга Сумская показала фото в бикини, а также рассказала об отношениях с Виталием Борисюком.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить из винограда: три рецепта осенних блюд "Купил вино для смелости": Сумская и Борисюк рассказали о своем первом свидании Готовим вкусные осенние салаты: три оригинальных рецепта Как приготовить тыквенный суп: три небанальных рецепта для осени
рецепты хачапури салат Ольга Сумская
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Соромно за тебе. Українці бурхливо відреагували на витівку Кароль
Соромно за тебе. Українці бурхливо відреагували на витівку Кароль
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес

Популярные статьи

Сегодня, 15:56Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Сегодня, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

Вчера, 18:51Шоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

Вчера, 10:45Fun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Вчера, 09:36Шоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

Вчера, 00:15Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

27 сентябряWellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

27 сентябряEvents

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

27 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

27 сентябряEvents

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Ирина Сопонару похвасталась роскошной фигурой
Ирина Сопонару похвасталась роскошной фигурой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять