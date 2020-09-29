Ленивые хачапури и салат: Ольга Сумская поделилась рецептами любимых блюд

Актриса рассказала, как сделать лепешки и овощной салат с сырными шариками

Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно назвала свои любимые блюда украинской кухни, поделилась фирменными рецептами. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" Ольга показала, как приготовить ленивые хачапури на сковороде и яркий овощной салат с сырными шариками.

Ленивые хачапури от Ольги Сумской

Блюда от Ольги Сумской Фото: Скриншот из видео

Ингредиенты:

200 г сметаны

200 г твердого сыра

6 ст.л. муки

2 яйца

100 г зеленого лука

Соль, перец – щепотка

Способ приготовления:

Натрите твердый сыр. Смешайте его с мукой, яйцами и сметаной. Добавьте соль, соду, перец и нарезанный зеленый лук. Обжарьте на оливковом масле.

Салат от Ольги Сумской

Ведущая Мария Мельник и актриса Ольга Сумская Фото: Скриншот из видео

Ингредиенты:

1 желтый сладкий перец

100 г помидоров черри

50 г маслин без косточек

2 ст.л. оливкового масла

50 мл лимонного сока

50 г сметаны 15% жирности

150 г сыра

100 г укропа

1 зубчик чеснока

100 г листьев зеленого салата

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте сладкий желтый перец, помидоры черри, маслины без косточек, листья салата. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Выложите на тарелку вторую часть листьев салата. В центр высыпьте овощную смесь. Отдельно смешайте сыр, сметану, чеснок, соль и перец. Сформируйте шарики, обваляйте в укропе и выложите на листья салата.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее Ольга Сумская показала фото в бикини, а также рассказала об отношениях с Виталием Борисюком.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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