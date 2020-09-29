Ленивые хачапури и салат: Ольга Сумская поделилась рецептами любимых блюд
Актриса рассказала, как сделать лепешки и овощной салат с сырными шариками
Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно назвала свои любимые блюда украинской кухни, поделилась фирменными рецептами. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" Ольга показала, как приготовить ленивые хачапури на сковороде и яркий овощной салат с сырными шариками.
Ленивые хачапури от Ольги Сумской
Ингредиенты:
- 200 г сметаны
- 200 г твердого сыра
- 6 ст.л. муки
- 2 яйца
- 100 г зеленого лука
- Соль, перец – щепотка
Способ приготовления:
- Натрите твердый сыр. Смешайте его с мукой, яйцами и сметаной.
- Добавьте соль, соду, перец и нарезанный зеленый лук.
- Обжарьте на оливковом масле.
Салат от Ольги Сумской
Ингредиенты:
- 1 желтый сладкий перец
- 100 г помидоров черри
- 50 г маслин без косточек
- 2 ст.л. оливкового масла
- 50 мл лимонного сока
- 50 г сметаны 15% жирности
- 150 г сыра
- 100 г укропа
- 1 зубчик чеснока
- 100 г листьев зеленого салата
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте сладкий желтый перец, помидоры черри, маслины без косточек, листья салата.
- Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.
- Выложите на тарелку вторую часть листьев салата. В центр высыпьте овощную смесь.
- Отдельно смешайте сыр, сметану, чеснок, соль и перец. Сформируйте шарики, обваляйте в укропе и выложите на листья салата.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее Ольга Сумская показала фото в бикини, а также рассказала об отношениях с Виталием Борисюком.
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