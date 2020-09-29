Лепешки на гриле с зеленью и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа
Лепешки с ароматной сырной начинкой – идеальное решение для осеннего пикника
Если вы планируете устроить пикник на даче, обратите внимание на рецепт лепешек с начинкой из сыра и зелени от Григория Германа. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить это блюдо на гриле. Григорий уверен: в духовке такие лепешки не получатся.
Рецепт лепешек с зеленью и сыром на гриле
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 мл кефира
- 1 ч.л. сахара
- 300 г муки
- 50 г сливочного масла
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
Для начинки:
- 300 г твердого сыра
- 200 г рассольного сыра
- Зеленый лук
- Петрушка
- Соль
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Способ приготовления:
- Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и соду. В конце влейте кефир и замесите мягкое тесто.
- Сделайте начинку. Натрите сыр на терке, зелень помойте и мелко порубите. Посолите по вкусу.
- Отделите часть теста и тонко раскатайте. В центр положите начинку и заверните ее внутрь. Переверните и раскатайте.
- Повторите с оставшимся тестом и начинкой.
- Запеките лепешки на мангале с двух сторон до золотистого цвета.
- Смажьте готовые лепешки растопленным сливочным маслом.
Полезный совет
Зелени в начинке должно быть столько же, сколько и сыра. Так она будет сочной и очень ароматной.
Более детально – смотрите в сюжете:
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