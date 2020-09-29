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Лепешки на гриле с зеленью и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 09:07

Лепешки с ароматной сырной начинкой – идеальное решение для осеннего пикника

Если вы планируете устроить пикник на даче, обратите внимание на рецепт лепешек с начинкой из сыра и зелени от Григория Германа. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить это блюдо на гриле. Григорий уверен: в духовке такие лепешки не получатся.

Рецепт лепешек с зеленью и сыром на гриле

Лепешки с зеленью и сыром
Лепешки с зеленью и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 мл кефира
  • 1 ч.л. сахара
  • 300 г муки
  • 50 г сливочного масла
  • 0,5 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. соды

Для начинки:

  • 300 г твердого сыра
  • 200 г рассольного сыра
  • Зеленый лук
  • Петрушка
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и соду. В конце влейте кефир и замесите мягкое тесто.
  2. Сделайте начинку. Натрите сыр на терке, зелень помойте и мелко порубите. Посолите по вкусу.
  3. Отделите часть теста и тонко раскатайте. В центр положите начинку и заверните ее внутрь. Переверните и раскатайте.
  4. Повторите с оставшимся тестом и начинкой.
  5. Запеките лепешки на мангале с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Смажьте готовые лепешки растопленным сливочным маслом.

Полезный совет

Зелени в начинке должно быть столько же, сколько и сыра. Так она будет сочной и очень ароматной.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить хачапури с треми видами сыра. Мы также писали, как сделать ленивые хачапури на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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