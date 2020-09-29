Лепешки на гриле с зеленью и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа

Лепешки с ароматной сырной начинкой – идеальное решение для осеннего пикника

Если вы планируете устроить пикник на даче, обратите внимание на рецепт лепешек с начинкой из сыра и зелени от Григория Германа. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить это блюдо на гриле. Григорий уверен: в духовке такие лепешки не получатся.

Рецепт лепешек с зеленью и сыром на гриле

Лепешки с зеленью и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 мл кефира

1 ч.л. сахара

300 г муки

50 г сливочного масла

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

Для начинки:

300 г твердого сыра

200 г рассольного сыра

Зеленый лук

Петрушка

Соль

Способ приготовления:

Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и соду. В конце влейте кефир и замесите мягкое тесто. Сделайте начинку. Натрите сыр на терке, зелень помойте и мелко порубите. Посолите по вкусу. Отделите часть теста и тонко раскатайте. В центр положите начинку и заверните ее внутрь. Переверните и раскатайте. Повторите с оставшимся тестом и начинкой. Запеките лепешки на мангале с двух сторон до золотистого цвета. Смажьте готовые лепешки растопленным сливочным маслом.

Полезный совет

Зелени в начинке должно быть столько же, сколько и сыра. Так она будет сочной и очень ароматной.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить хачапури с треми видами сыра. Мы также писали, как сделать ленивые хачапури на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться