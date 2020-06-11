Летнее меню: ТОП-5 рецептов холодных супов

Лучшие рецепты холодных супов с фото

Холодные супы – настоящее спасение в жару. Они легкие, бодрящие и прекрасно утоляют жажду.

Основой холодного супа могут быть не только характерные для окрошки кефир или квас, но и овощной бульон, томатный сок, сметана, йогурт, сыворотка, овощные или фруктовые соки.

Все остальные ингредиенты можно выбирать на свой вкус. Подойдут мясо, рыба, яйца, крупы, овощи, грибы, зелень, а также фрукты, ягоды и орехи.

Холодный огуречный суп с авокадо и редисом

Холодный суп с редиской и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 стакана нарезанного зеленого лука

1 – 1 / 2 стакана свежевыжатого огуречного сока

1/2 стакана свежевыжатого сока красного грейпфрута

1 чашка овощного бульона

1-1 / 2 чашки красных и желтых помидоров, нарезанных кубиками

3 спелых авокадо

1/4 ч.л. копченой паприки

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Поместите измельченный лук в миску и посолите. Дайте постоять в течение 20 минут, затем промойте. Авокадо почистите и удалите косточки. Две штуки нарежьте небольшими кубиками. Взбейте в блендере оставшийся плод авокадо, грейпфрутовый сок, овощной бульон и промытый зеленый лук. Должно получиться однородное пюре. Добавьте соль, перец и паприку по вкусу. В конце добавьте в суп нарезанные помидоры и авокадо. Охладите и подавайте вместе с редиской.

Смотрите видео с необычными рецептами окрошки:

Холодный огуречный суп от Асмик Гаспарян

Холодный огуречный суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

150 г огурцов

100 г сливок

1 лимон

2-3 листочка мяты

10 шт. зеленого лука

10-15 кубиков льда

Способ приготовления:

Лед взбить блендером в крошку. Добавить произвольно нарезанные огурцы и снова взбить. Добавить лук, свежевыжатый сок лимона, мяту, залить сливками, взбить и посолить. При желании можно процедить суп через сито. Перелить суп в тарелки и сразу же подавать, украсив спиралями из огурца и кусочками редиса.

Рецепт гаспачо от Эктора Хименес-Браво

Гаспачо – холодный испанский суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг помидоров

1 крупный болгарский перец

4 средних огурца или 1 большой

4 крупных зубчика чеснока

2 ч.л. яблочного, красного винного или хересного уксуса

4 ст.л. оливкового масла

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Листики базилика – по желанию

Способ приготовления:

Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками. У перца удалить плодоножку и семена и нарезать кусочками. На помидорах сделать надрезы крест-накрест и положить в кастрюлю с кипятком. Выдержать помидоры в ней 2-3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки. Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре. Поставить суп в холодильник охлаждаться минимум на полчаса. Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.

Холодный суп-пюре из авокадо

Холодный суп из авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 спелое маленькое авокадо, очищенное

1 столовая ложка (примерно 1/4 маленькой луковицы) нарезанного красного лука

1-2 столовые ложки лимонного сока

2 столовые ложки измельченной петрушки или кинзы

150 мл кефира

1/2 чайной ложки красных сухих хлопьев острого перца

Соль, перец

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера. Измельчить до однородной консистенции. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.

Холодный борщ

Свекольник с яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г свеклы

1 морковь

2 ст. л. уксуса 3%

1 ст.л. сахара

Вода

Соль

Для подачи:

Вареный картофель

Свежие огурцы

Яйца

Зелень (укроп, петрушка)

Зеленый лук

Способ приготовления:

Свеклу и морковь нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке. Сложить в кастрюлю объемом 2-2,5 л, залить водой так, чтобы она только покрывала овощи. Варить на самом медленном огне до мягкости свеклы. Добавить уксус, сахар и соль, долить горячей воды до верха. Довести до кипения, убавить нагрев и варить еще минут 10. Остудить и убрать в холодильник. Картофель, огурцы, вареные яйца и зелень мелко порезать. Положить в тарелку гарниры, залить холодным свекольным супом. Подавать холодный борщ со сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный суп с мороженым и делились рецептом холодника на квасе.

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