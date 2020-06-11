Летнее меню: ТОП-5 рецептов холодных супов
Лучшие рецепты холодных супов с фото
Холодные супы – настоящее спасение в жару. Они легкие, бодрящие и прекрасно утоляют жажду.
Основой холодного супа могут быть не только характерные для окрошки кефир или квас, но и овощной бульон, томатный сок, сметана, йогурт, сыворотка, овощные или фруктовые соки.
Все остальные ингредиенты можно выбирать на свой вкус. Подойдут мясо, рыба, яйца, крупы, овощи, грибы, зелень, а также фрукты, ягоды и орехи.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана нарезанного зеленого лука
- 1 – 1 / 2 стакана свежевыжатого огуречного сока
- 1/2 стакана свежевыжатого сока красного грейпфрута
- 1 чашка овощного бульона
- 1-1 / 2 чашки красных и желтых помидоров, нарезанных кубиками
- 3 спелых авокадо
- 1/4 ч.л. копченой паприки
- Соль и перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Поместите измельченный лук в миску и посолите. Дайте постоять в течение 20 минут, затем промойте.
- Авокадо почистите и удалите косточки. Две штуки нарежьте небольшими кубиками.
- Взбейте в блендере оставшийся плод авокадо, грейпфрутовый сок, овощной бульон и промытый зеленый лук. Должно получиться однородное пюре.
- Добавьте соль, перец и паприку по вкусу.
- В конце добавьте в суп нарезанные помидоры и авокадо. Охладите и подавайте вместе с редиской.
Смотрите видео с необычными рецептами окрошки:
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 150 г огурцов
- 100 г сливок
- 1 лимон
- 2-3 листочка мяты
- 10 шт. зеленого лука
- 10-15 кубиков льда
Способ приготовления:
- Лед взбить блендером в крошку.
- Добавить произвольно нарезанные огурцы и снова взбить.
- Добавить лук, свежевыжатый сок лимона, мяту, залить сливками, взбить и посолить.
- При желании можно процедить суп через сито.
- Перелить суп в тарелки и сразу же подавать, украсив спиралями из огурца и кусочками редиса.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 1 крупный болгарский перец
- 4 средних огурца или 1 большой
- 4 крупных зубчика чеснока
- 2 ч.л. яблочного, красного винного или хересного уксуса
- 4 ст.л. оливкового масла
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
- Листики базилика – по желанию
Способ приготовления:
- Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками.
- У перца удалить плодоножку и семена и нарезать кусочками.
- На помидорах сделать надрезы крест-накрест и положить в кастрюлю с кипятком.
- Выдержать помидоры в ней 2-3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки.
- Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре.
- Поставить суп в холодильник охлаждаться минимум на полчаса.
- Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 спелое маленькое авокадо, очищенное
- 1 столовая ложка (примерно 1/4 маленькой луковицы) нарезанного красного лука
- 1-2 столовые ложки лимонного сока
- 2 столовые ложки измельченной петрушки или кинзы
- 150 мл кефира
- 1/2 чайной ложки красных сухих хлопьев острого перца
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
- Измельчить до однородной консистенции.
- Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
- Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г свеклы
- 1 морковь
- 2 ст. л. уксуса 3%
- 1 ст.л. сахара
- Вода
- Соль
Для подачи:
- Вареный картофель
- Свежие огурцы
- Яйца
- Зелень (укроп, петрушка)
- Зеленый лук
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке.
- Сложить в кастрюлю объемом 2-2,5 л, залить водой так, чтобы она только покрывала овощи. Варить на самом медленном огне до мягкости свеклы.
- Добавить уксус, сахар и соль, долить горячей воды до верха.
- Довести до кипения, убавить нагрев и варить еще минут 10. Остудить и убрать в холодильник.
- Картофель, огурцы, вареные яйца и зелень мелко порезать. Положить в тарелку гарниры, залить холодным свекольным супом. Подавать холодный борщ со сметаной.
Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный суп с мороженым и делились рецептом холодника на квасе.
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