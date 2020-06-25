Летние компоты: почему стоит включить их в свое меню
Домашний компот гораздо полезнее сладкой газировки
Компот – это прохладительный, освежающий напиток, для которого фрукты или ягоды отвариваются в подслащенной воде. Считается, что первыми начали готовить компоты во Франции. Легкий, фруктовый вкус сразу пришелся по душе многим. Главное, чтобы в напитке была кислинка.
И, кстати, разные виды компотов полезны для разных органов. Компот из смородины, калины и клюквы укрепляет иммунитет, абрикосовый компот полезен для зрения. Напиток из яблок и груш выводит из организма токсины, а компот из чернослива полезен для кишечника.
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Шеф-повар Алик Бадретдинов предлагает сделать компот из ревеня, добавив немного мяты, тархуна, базилика или даже молодые веточки елки. Нужно просто все проварить, добавить по вкусу сахар и лимонную кислоту. Это создаст невероятно свежий летний вкус.
Ограничить употребление компотов нужно людям с повышенным сахаром в крови или лишним весом. Компоты довольно калорийны.
Из компота также можно сделать желе, мармелад, кисель и даже домашнее вино. Но это уже отдельный разговор, потому что рецептов – великое множество.
Напомним, ранее мы писали, как сварить компот из черники.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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