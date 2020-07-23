Летний десерт без выпечки: рецепт от Анны Пановой

Ведущая поделилась рецептом творожного десерта с фруктами и печеньем

Популярная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова знает множество рецептов полезных и простых в приготовлении блюд. На этот раз телеведущая поделилась рецептом творожного десерта без выпечки, который порадует вас нежным вкусом в жаркий летний день.

Творожный десерт без выпечки

Телеведущая Анна Панова Фото: instagram.com/annapanova

Время приготовления:

30 минут + время на застывание

Ингредиенты:

Творог – 1 пачка (300 г)

Сметана – 2 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Молоко – 150 мл

Желатин – 1 ст. л.

Печенье – 6 шт.

Сухофрукты, орехи и ягоды

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Способ приготовления:

Добавьте желатин в почти горячее молоко, размешайте и оставьте на 15 минут. Разотрите творог со сметаной до однородности. Добавьте в смесь мед, молоко с желатином, сухофрукты и орехи. Выложите массу в форму слоями: творог, ягоды, творог, печенье и так далее. Оставьте в холодильнике на 3-4 часа или на ночь. Наслаждайтесь вкусностью!

Полезный совет

Десерт можно украсить свежими ягодами перед подачей.

Смотрите видео, как сделать сметанник без выпечки с фруктами:

Напомним, ранее ведущая делилась советами, как не поправиться на "диванном" режиме. Кроме этого, Анна Панова рассказала о своих семейных ритуалах с мужем.

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