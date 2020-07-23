Летний десерт без выпечки: рецепт от Анны Пановой
Ведущая поделилась рецептом творожного десерта с фруктами и печеньем
Популярная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова знает множество рецептов полезных и простых в приготовлении блюд. На этот раз телеведущая поделилась рецептом творожного десерта без выпечки, который порадует вас нежным вкусом в жаркий летний день.
Творожный десерт без выпечки
Время приготовления:
- 30 минут + время на застывание
Ингредиенты:
- Творог – 1 пачка (300 г)
- Сметана – 2 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
- Молоко – 150 мл
- Желатин – 1 ст. л.
- Печенье – 6 шт.
- Сухофрукты, орехи и ягоды
Способ приготовления:
- Добавьте желатин в почти горячее молоко, размешайте и оставьте на 15 минут.
- Разотрите творог со сметаной до однородности. Добавьте в смесь мед, молоко с желатином, сухофрукты и орехи.
- Выложите массу в форму слоями: творог, ягоды, творог, печенье и так далее. Оставьте в холодильнике на 3-4 часа или на ночь. Наслаждайтесь вкусностью!
Полезный совет
Десерт можно украсить свежими ягодами перед подачей.
Смотрите видео, как сделать сметанник без выпечки с фруктами:
Напомним, ранее ведущая делилась советами, как не поправиться на "диванном" режиме. Кроме этого, Анна Панова рассказала о своих семейных ритуалах с мужем.
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