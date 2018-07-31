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Летний десерт из творога: мраморный чизкейк с малиной

Вкусный и красивый пирог с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Малиновый чизкейк Фото: pixabay.com
Малиновый чизкейк Фото: pixabay.com

Восхитительное сочетание шоколадной основы, нежного творожного слоя и ароматного малинового топпинга никого не оставит равнодушным.

Малиновый чизкейк

Ингредиенты:

Для основы:

  • 150 г песочного печенья
  • 150 г сливочного масла
  • 1 ст.л. какао-порошка

Для творожного слоя:

  • 800 г творога
  • 6-7 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. сметаны
  • ванилин
  • 4-6 яиц

Для верхнего малинового слоя:

  • 150 г свежей или замороженной малины
  • 3 ст.л. сахара

Рецепт приготовления:

  1. Малину сложить в сотейник вместе с сахаром. Довести до кипения и варить в течение 20 минут. Теплое варенье протереть через сито, чтобы удалить косточки. 
  2. Печенье измельчить с помощью блендера, перемешать с растопленным сливочным маслом и какао. Утрамбовать в разъемную форму. Отправить в разогретую до 180 С духовку, пока готовится начинка.
  3. Для начинки взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной гладкой массы. 
  4. Вылить творожную смесь на корж, разровнять силиконовой лопаткой. Перелить малиновый джем в кондитерский мешок, сделать мраморные узоры на чизкейке.
  5. Вернуть в духовку и выпекать при 160 С около часа. Перед подачей чизкейк остудить. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

Смотрите видео об австралийских пирогах, который производят в Украине:

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Источник: "Сегодня"
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