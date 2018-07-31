Летний десерт из творога: мраморный чизкейк с малиной
Вкусный и красивый пирог с ягодами
Восхитительное сочетание шоколадной основы, нежного творожного слоя и ароматного малинового топпинга никого не оставит равнодушным.
Малиновый чизкейк
Ингредиенты:
Для основы:
- 150 г песочного печенья
- 150 г сливочного масла
- 1 ст.л. какао-порошка
Для творожного слоя:
- 800 г творога
- 6-7 ст.л. сахара
- 3 ст.л. сметаны
- ванилин
- 4-6 яиц
Для верхнего малинового слоя:
- 150 г свежей или замороженной малины
- 3 ст.л. сахара
Рецепт приготовления:
- Малину сложить в сотейник вместе с сахаром. Довести до кипения и варить в течение 20 минут. Теплое варенье протереть через сито, чтобы удалить косточки.
- Печенье измельчить с помощью блендера, перемешать с растопленным сливочным маслом и какао. Утрамбовать в разъемную форму. Отправить в разогретую до 180 С духовку, пока готовится начинка.
- Для начинки взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной гладкой массы.
- Вылить творожную смесь на корж, разровнять силиконовой лопаткой. Перелить малиновый джем в кондитерский мешок, сделать мраморные узоры на чизкейке.
- Вернуть в духовку и выпекать при 160 С около часа. Перед подачей чизкейк остудить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.
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Источник: "Сегодня"