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Летний гарнир: соте из овощей в духовке

Вы можете менять набор овощей на свой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Летний гарнир: соте из овощей в духовке

Блюдо "соте" получило свое название от французского слова "sauter" – прыгать. Такое название происходит от способа приготовления. Продукты жарятся или предварительно обжариваются в сотейнике или на сковороде с резким "встряхиванием", в результате которого продукты переворачиваются и перемешиваются.

Сегодняшний рецепт – самый распространенный вид соте – овощное.

Для приготовления 6-ти порций нам понадобится:

  • 2 баклажана или цуккини
  • 2 помидора
  • 2 сладких перца
  • 2 моркови
  • 3 лука-шалот
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • зелень – для подачи
  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
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Рецепт приготовления:

  1. Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем.
  2. Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами).
  3. Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей.
  4. Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей.
  5. Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками.
  6. Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукккини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 С.
  7. Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета.
  8. Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока.
  9. В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком.
  10. Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом макарон, которые готовятся в одной посуде с соусом.

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Источник: receptam.net
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