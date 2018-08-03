Летний гарнир: соте из овощей в духовке
Вы можете менять набор овощей на свой вкус
Блюдо "соте" получило свое название от французского слова "sauter" – прыгать. Такое название происходит от способа приготовления. Продукты жарятся или предварительно обжариваются в сотейнике или на сковороде с резким "встряхиванием", в результате которого продукты переворачиваются и перемешиваются.
Сегодняшний рецепт – самый распространенный вид соте – овощное.
Для приготовления 6-ти порций нам понадобится:
- 2 баклажана или цуккини
- 2 помидора
- 2 сладких перца
- 2 моркови
- 3 лука-шалот
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец
- зелень – для подачи
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
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Рецепт приготовления:
- Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем.
- Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами).
- Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей.
- Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей.
- Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками.
- Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукккини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 С.
- Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета.
- Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока.
- В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком.
- Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.
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Источник: receptam.net