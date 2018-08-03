Летний гарнир: соте из овощей в духовке

Вы можете менять набор овощей на свой вкус

Блюдо "соте" получило свое название от французского слова "sauter" – прыгать. Такое название происходит от способа приготовления. Продукты жарятся или предварительно обжариваются в сотейнике или на сковороде с резким "встряхиванием", в результате которого продукты переворачиваются и перемешиваются.

Сегодняшний рецепт – самый распространенный вид соте – овощное.

Для приготовления 6-ти порций нам понадобится:

2 баклажана или цуккини

2 помидора

2 сладких перца

2 моркови

3 лука-шалот

2-3 зубчика чеснока

соль, перец

зелень – для подачи

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. сахара

1 ст.л. уксуса

Рецепт приготовления:

Все овощи тщательно моем и сушим бумажным полотенцем. Баклажаны нарезаем кольцами толщиной приблизительно 1 см, натираем кольца солью и оставляем на некоторое время (пока занимаемся другими овощами). Помидоры заливаем на минуту кипятком и очищаем от шкурки. Разрезаем каждый томат на шесть частей. Перцы очищаем от плодоножек, сердцевины и семян и тоже разрезаем дольками на шесть частей. Морковь чистим, режем крупными продольными брусочками. Отдельно обжариваем на сковороде дольки баклажанов или цукккини, перцы и помидоры. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 С. Но хорошо разогретую сковороду добавляем небольшое количество оливкового масла. Выкладываем на нее очищенные луковички шалота, морковь и быстро обжариваем до золотистого цвета. Уменьшаем огонь до минимума, добавляем на сковороду по столовой ложке сахара и уксуса. Немного припускаем лук с морковкой на сковороде и добавляем к основным овощам на противень, равномерно распределив по всем овощам. В это же время на противень добавляем пару зубчиков чеснока. В общей сложности соте готовится в духовке около 50 минут. После того, как противень извлекли из духовки, в соте можно положить пару листиков лаврового листа и присыпать сверху рубленой зеленью и чесноком. Блюдо можно подавать горячим, но если дать немного настояться – будет еще вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом макарон, которые готовятся в одной посуде с соусом.

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