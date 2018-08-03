Летний рецепт выпечки: сливовый Татен с корицей

Для приготовления этого пирога подойдет только неразъемная форма

Сливовый татен Фото: Ирина Павлина

Тарт Татен – один из самых популярных французских десертов, который любят во всем мире за простоту приготовления и восхитительный вкус. Классический пирог готовят с карамелизированными яблоками, но мы поделимся летним вариантом – со сливами.

Сливовый пирог с корицей

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

щепотка соли

1 яйцо

100 г сливочного масла

1-2 ст.л. молока или воды

Для начинки:

500 г слив

90 г сахара

10 г ванильного сахара

щепотка корицы

30 г сливочного масла

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Рецепт приготовления:

Муку растереть вместе с кубиками сливочного масла и солью, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто и скатать его в шар. Отправить в холодильник на полчаса. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Растопить сливочное масло в сотейнике, добавить сахар, ваниль и корицу. Готовить, пока смесь не начнет пузыриться и приобретать золотисто-коричневый цвет. Вылить карамель в форму. Разложить сверху половинки слив кожицей вверх. Раскатать тесто, выложить его сверху и подвернуть края. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут или до золотистого цвета коржа. Готовый пирог немного остудить, накрыть форму плоской тарелкой и перевернуть.

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Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками: