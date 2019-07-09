Летний салат из арбуза и черники: рецепт от Кортни Кардашьян

Такой салат богат клетчаткой и антиоксидантами

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Этот летний салат от Кортни Кардашьян можно подавать как закуску или основное блюдо. Он не требует много времени для приготовления – вы справитесь всего за 15 минут.

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Фрукты и овощи в сочетании с оливковым маслом и свежим лимонным соком являются вкусным источником витаминов, антиоксидантов и питательных веществ. Просто следуйте простому рецепту ниже.

Салат с антиоксидантами от Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

1 чашка органического арбуза без косточек, нарезанного кубиками

1 чашка твердой органической черники

1 чашка крупно нарезанной органической цветной капусты

1 чашка органических огурцов, нарезанных средними кусочками

1/4 чашки нарезанного красного лука

Соль и перец

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

Рубленая кинза или базилик

1/2 стакана зерен граната

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Способ приготовления:

В среднюю салатницу отправьте нарезанный красный лук, лимонный сок, оливковое масло и соль и отложите на несколько минут, пока вы нарезаете кубиками остальные ингредиенты. Затем добавьте все в салатницу, перемешайте и приправьте. Любые ингредиенты можно отрегулировать или заменить по своему вкусу. Подавать в небольшой миске, по желанию добавив любимую пряную зелень.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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