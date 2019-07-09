Летний салат из арбуза и черники: рецепт от Кортни Кардашьян
Такой салат богат клетчаткой и антиоксидантами
Этот летний салат от Кортни Кардашьян можно подавать как закуску или основное блюдо. Он не требует много времени для приготовления – вы справитесь всего за 15 минут.
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Фрукты и овощи в сочетании с оливковым маслом и свежим лимонным соком являются вкусным источником витаминов, антиоксидантов и питательных веществ. Просто следуйте простому рецепту ниже.
Салат с антиоксидантами от Кортни Кардашьян
Ингредиенты:
- 1 чашка органического арбуза без косточек, нарезанного кубиками
- 1 чашка твердой органической черники
- 1 чашка крупно нарезанной органической цветной капусты
- 1 чашка органических огурцов, нарезанных средними кусочками
- 1/4 чашки нарезанного красного лука
- Соль и перец
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Рубленая кинза или базилик
- 1/2 стакана зерен граната
Способ приготовления:
- В среднюю салатницу отправьте нарезанный красный лук, лимонный сок, оливковое масло и соль и отложите на несколько минут, пока вы нарезаете кубиками остальные ингредиенты.
- Затем добавьте все в салатницу, перемешайте и приправьте. Любые ингредиенты можно отрегулировать или заменить по своему вкусу.
- Подавать в небольшой миске, по желанию добавив любимую пряную зелень.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.
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Источник: Сегодня