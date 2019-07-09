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Летний салат из арбуза и черники: рецепт от Кортни Кардашьян

Такой салат богат клетчаткой и антиоксидантами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Этот летний салат от Кортни Кардашьян можно подавать как закуску или основное блюдо. Он не требует много времени для приготовления – вы справитесь всего за 15 минут.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат по рецепту Григория Германа:

Фрукты и овощи в сочетании с оливковым маслом и свежим лимонным соком являются вкусным источником витаминов, антиоксидантов и питательных веществ. Просто следуйте простому рецепту ниже.

Салат с антиоксидантами от Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

  • 1 чашка органического арбуза без косточек, нарезанного кубиками
  • 1 чашка твердой органической черники
  • 1 чашка крупно нарезанной органической цветной капусты
  • 1 чашка органических огурцов, нарезанных средними кусочками
  • 1/4 чашки нарезанного красного лука 
  • Соль и перец
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Рубленая кинза или базилик
  • 1/2 стакана зерен граната

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Способ приготовления:

  1. В среднюю салатницу отправьте нарезанный красный лук, лимонный сок, оливковое масло и соль и отложите на несколько минут, пока вы нарезаете кубиками остальные ингредиенты. 
  2. Затем добавьте все в салатницу, перемешайте и приправьте. Любые ингредиенты можно отрегулировать или заменить по своему вкусу. 
  3. Подавать в небольшой миске, по желанию добавив любимую пряную зелень.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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Источник: Сегодня
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