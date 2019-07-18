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Летний салат из курицы с персиками: рецепт дня

Вкусный и легкий салат из куриного филе и овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Салат из курицы с персиком
Салат из курицы с персиком
Фото: Depositphotos

Освежающий, остро-сладкий салат с курицей, персиками и овощами – то, что нужно для лета. Он вкусный, сытный и полезный, и к тому же легко готовится. 

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб с курицей:

В холодное время года свежие персики можно заменить консервированными, или добавить вместо них сочную мякоть манго, богатую витамином А.

Куриный салат с персиками и болгарским перцем

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 450 г готового куриного филе (вареного, запеченного в духовке или на гриле) 
  • 2 спелых персика или 1 манго 
  • 3-4 стебля сельдерея
  • 1/2 красного лука
  • 1 сладкий перец
  • Пучок зелени

Для заправки:

  • 1 ст.л. винного уксуса или лимонного сока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Морская соль и свежемолотый перец
  • Бальзамический соус – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Охлажденное куриное филе нарезать ломтиками.
  2. Подготовить овощи и фрукты: помыть, при необходимости почистить и разрезать на кусочки. 
  3. Салатную зелень тщательно помыть и обсушить.
  4. Соединить все ингредиенты для заправки.
  5. Затем смешать в миске все продукты, кроме салатной зелени. Полить заправкой и перемешать. По желанию поставить салат в холодильник на несколько часов.
  6. Выложить на тарелку зелень, сверху поместить салат. По желанию сбрызнуть блюдо бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из персиков. "Сегодня" также делились рецептом свиных медальонов с персиками и голубым сыром.

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Источник: Сегодня
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