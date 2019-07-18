Летний салат из курицы с персиками: рецепт дня
Вкусный и легкий салат из куриного филе и овощей
Освежающий, остро-сладкий салат с курицей, персиками и овощами – то, что нужно для лета. Он вкусный, сытный и полезный, и к тому же легко готовится.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб с курицей:
В холодное время года свежие персики можно заменить консервированными, или добавить вместо них сочную мякоть манго, богатую витамином А.
Куриный салат с персиками и болгарским перцем
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 450 г готового куриного филе (вареного, запеченного в духовке или на гриле)
- 2 спелых персика или 1 манго
- 3-4 стебля сельдерея
- 1/2 красного лука
- 1 сладкий перец
- Пучок зелени
Для заправки:
- 1 ст.л. винного уксуса или лимонного сока
- 2 ст.л. оливкового масла
- Морская соль и свежемолотый перец
- Бальзамический соус – по желанию
Способ приготовления:
- Охлажденное куриное филе нарезать ломтиками.
- Подготовить овощи и фрукты: помыть, при необходимости почистить и разрезать на кусочки.
- Салатную зелень тщательно помыть и обсушить.
- Соединить все ингредиенты для заправки.
- Затем смешать в миске все продукты, кроме салатной зелени. Полить заправкой и перемешать. По желанию поставить салат в холодильник на несколько часов.
- Выложить на тарелку зелень, сверху поместить салат. По желанию сбрызнуть блюдо бальзамическим уксусом.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из персиков. "Сегодня" также делились рецептом свиных медальонов с персиками и голубым сыром.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить песочный пирог с персиками: пошаговый рецепт Без вреда для здоровья: сколько можно есть мяса в день Как приготовить тесто для лазаньи: три простых рецепта Рецепт освежающего летнего коктейля от Опры Уинфри
Источник: Сегодня