Летний салат из помидоров с красным луком и базиликом
Для этого блюда нужно выбирать только спелые и сладкие томаты
Салат из помидоров с красным луком и базиликом – один из самых простых и вкусных. Это не только отличный гарнир к мясу или рыбе, но и прекрасное самостоятельное блюдо, которое можно подавать вместе с багетом или деревенским хлебом. Чтобы салат получился красивее, используйте томаты разных цветов.
Салат из помидоров с луком и базиликом
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 60 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г помидоров черри
- 3 спелых помидора
- 1 красная луковица
- 1/4 чашки мелких листьев базилика
- 1 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. красного винного уксуса
- соль, перец.
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Способ приготовления:
- Овощи и зелень помойте и обсушите.
- Помидоры черри разрежьте пополам, большие томаты нарежьте клиньями.
- Красный лук нарежьте тонкими кольцами.
- Листья базилика нарежьте или порвите руками.
- Заправьте оливковым маслом и уксусом, посолите и поперчите.
Как подавать салат
Дайте настояться 10-15 минут, затем подавайте к столу вместе со свежим хлебом.
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