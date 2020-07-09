Летний салат из помидоров с красным луком и базиликом

Для этого блюда нужно выбирать только спелые и сладкие томаты

Салат из помидоров с красным луком и базиликом – один из самых простых и вкусных. Это не только отличный гарнир к мясу или рыбе, но и прекрасное самостоятельное блюдо, которое можно подавать вместе с багетом или деревенским хлебом. Чтобы салат получился красивее, используйте томаты разных цветов.

Салат из помидоров с луком и базиликом

Летний салат из помидоров Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

60 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г помидоров черри

3 спелых помидора

1 красная луковица

1/4 чашки мелких листьев базилика

1 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. красного винного уксуса

соль, перец.

Способ приготовления:

Овощи и зелень помойте и обсушите. Помидоры черри разрежьте пополам, большие томаты нарежьте клиньями. Красный лук нарежьте тонкими кольцами. Листья базилика нарежьте или порвите руками. Заправьте оливковым маслом и уксусом, посолите и поперчите.

Как подавать салат

Дайте настояться 10-15 минут, затем подавайте к столу вместе со свежим хлебом.

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Напомним, ранее мы писали, как сделать слоеный салат "Филадельфия". Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом салата из помидоров, авокадо и кукурузы.

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