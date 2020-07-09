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Летний салат из помидоров с красным луком и базиликом

Сегодня, 15:43

Для этого блюда нужно выбирать только спелые и сладкие томаты

Салат из помидоров с красным луком и базиликом – один из самых простых и вкусных. Это не только отличный гарнир к мясу или рыбе, но и прекрасное самостоятельное блюдо, которое можно подавать вместе с багетом или деревенским хлебом. Чтобы салат получился красивее, используйте томаты разных цветов.

Салат из помидоров с луком и базиликом

Летний салат из помидоров
Летний салат из помидоров
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 60 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г помидоров черри
  • 3 спелых помидора
  • 1 красная луковица
  • 1/4 чашки мелких листьев базилика
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. красного винного уксуса
  • соль, перец.

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Способ приготовления:

  1. Овощи и зелень помойте и обсушите.
  2. Помидоры черри разрежьте пополам, большие томаты нарежьте клиньями.
  3. Красный лук нарежьте тонкими кольцами.
  4. Листья базилика нарежьте или порвите руками.
  5. Заправьте оливковым маслом и уксусом, посолите и поперчите.

Как подавать салат

Дайте настояться 10-15 минут, затем подавайте к столу вместе со свежим хлебом.

Смотрите видео, как сделать салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы писали, как сделать слоеный салат "Филадельфия". Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом салата из помидоров, авокадо и кукурузы.

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Источник: Сегодня
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