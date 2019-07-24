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Летний салат с арбузом и фетой: рецепт дня

Арбуз и фета – сочетание, давно ставшее классическим

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат из арбуза с фетой
Салат из арбуза с фетой
Фото: Depositphotos

Салат из арбуза с фетой – настоящий хит летнего меню. Он получается легким, свежим и необычным. Приготовив его, вы приятно удивите гостей.

Смотрите видео, как выбрать идеальный арбуз:

И конечно, чтобы салат с арбузом получился вкусным, все овощи и фрукты должны быть спелыми, сладкими и сочными, а фета и оливки – не слишком солеными. 

Салат из арбуза и феты

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти арбуза
  • 1/2 пучка рукколы или другой зелени
  • 2 огурца
  • 1 маленькая красная луковица
  • 1/2 банки черных оливок без косточек
  • 100 г сыра фета
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец
  • Мята – несколько листиков

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Способ приготовления:

  1. Мякоть арбуза нарезать треугольниками, по возможности удалить косточки.
  2. Промытые огурцы и очищенный красный лук нарезать полукольцами.
  3. Оливки по желанию разрезать на половинки. 
  4. Фету нарезать кубиками или раскрошить.
  5. Смешать все ингредиенты в салатнице.
  6. Добавить промытую рукколу или другую салатную зелень. Посолить и поперчить, заправить оливковым маслом.
  7. Украсить готовый салат из арбуза и феты листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из арбуза от Кортни Кардашьян. "Сегодня" также рассказывали, что можно приготовить из арбуза.

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Источник: Сегодня
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