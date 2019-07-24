Летний салат с арбузом и фетой: рецепт дня

Арбуз и фета – сочетание, давно ставшее классическим

Салат из арбуза с фетой Фото: Depositphotos

Салат из арбуза с фетой – настоящий хит летнего меню. Он получается легким, свежим и необычным. Приготовив его, вы приятно удивите гостей.

Смотрите видео, как выбрать идеальный арбуз:

И конечно, чтобы салат с арбузом получился вкусным, все овощи и фрукты должны быть спелыми, сладкими и сочными, а фета и оливки – не слишком солеными.

Салат из арбуза и феты

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

500 г мякоти арбуза

1/2 пучка рукколы или другой зелени

2 огурца

1 маленькая красная луковица

1/2 банки черных оливок без косточек

100 г сыра фета

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Мята – несколько листиков

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Способ приготовления:

Мякоть арбуза нарезать треугольниками, по возможности удалить косточки. Промытые огурцы и очищенный красный лук нарезать полукольцами. Оливки по желанию разрезать на половинки. Фету нарезать кубиками или раскрошить. Смешать все ингредиенты в салатнице. Добавить промытую рукколу или другую салатную зелень. Посолить и поперчить, заправить оливковым маслом. Украсить готовый салат из арбуза и феты листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из арбуза от Кортни Кардашьян. "Сегодня" также рассказывали, что можно приготовить из арбуза.

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