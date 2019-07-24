Летний салат с арбузом и фетой: рецепт дня
Арбуз и фета – сочетание, давно ставшее классическим
Салат из арбуза с фетой – настоящий хит летнего меню. Он получается легким, свежим и необычным. Приготовив его, вы приятно удивите гостей.
Смотрите видео, как выбрать идеальный арбуз:
И конечно, чтобы салат с арбузом получился вкусным, все овощи и фрукты должны быть спелыми, сладкими и сочными, а фета и оливки – не слишком солеными.
Салат из арбуза и феты
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 500 г мякоти арбуза
- 1/2 пучка рукколы или другой зелени
- 2 огурца
- 1 маленькая красная луковица
- 1/2 банки черных оливок без косточек
- 100 г сыра фета
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
- Мята – несколько листиков
Способ приготовления:
- Мякоть арбуза нарезать треугольниками, по возможности удалить косточки.
- Промытые огурцы и очищенный красный лук нарезать полукольцами.
- Оливки по желанию разрезать на половинки.
- Фету нарезать кубиками или раскрошить.
- Смешать все ингредиенты в салатнице.
- Добавить промытую рукколу или другую салатную зелень. Посолить и поперчить, заправить оливковым маслом.
- Украсить готовый салат из арбуза и феты листиками мяты.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из арбуза от Кортни Кардашьян. "Сегодня" также рассказывали, что можно приготовить из арбуза.
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Источник: Сегодня