Летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром: рецепт приготовления

Рецепт вкусного и необычного салата из летних фруктов, сыра и орехов

Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Мы предлагаем приготовить вкусный летний салат из инжира с голубым сыром, виноградом, грушей и орехами. Он заправляется смесью оливкового масла, апельсинового сока и горчицы.

Летний салат из инжира, винограда и сыра

Салат из инжира Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

272 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Листья салата

2-3 шт. свежего инжира

1 спелая груша

Гроздь винограда без косточек

50 г рокфора или другого голубого сыра

Горсть орехов (грецких или пекан)

Для заправки:

1 ст. л. меда

1 ч. л. горчицы

Соль, белый перец

Сок одного апельсина

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. белого винного уксуса

1/3 стакана оливкового масла

1/3 стакана кунжутного масла

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Способ приготовления:

Листья салата помыть и обсушить, выложить в салатницу. Разложить сверху разрезанный инжир, ломтики груши, кусочки голубого сыра, виноград, орехи (предварительно прокалив их на сухой сковороде или в духовке). Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат. Подавать салат вместе со свежим белым хлебом и холодным белым вином.

Полезный совет

Грушу в рецепте можно заменить манго.

Напомним, ранее мы делились рецептом варенья с инжиром с лимоном и розмарином, а также писали, как приготовить выпечку с инжиром.

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