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Летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром: рецепт приготовления

Сегодня, 16:04

Рецепт вкусного и необычного салата из летних фруктов, сыра и орехов

Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Мы предлагаем приготовить вкусный летний салат из инжира с голубым сыром, виноградом, грушей и орехами. Он заправляется смесью оливкового масла, апельсинового сока и горчицы.

Летний салат из инжира, винограда и сыра

Салат из инжира
Салат из инжира
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 272 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Листья салата
  • 2-3 шт. свежего инжира
  • 1 спелая груша
  • Гроздь винограда без косточек
  • 50 г рокфора или другого голубого сыра
  • Горсть орехов (грецких или пекан)

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Для заправки:

  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. горчицы
  • Соль, белый перец
  • Сок одного апельсина
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. белого винного уксуса
  • 1/3 стакана оливкового масла
  • 1/3 стакана кунжутного масла

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Способ приготовления:

  1. Листья салата помыть и обсушить, выложить в салатницу.
  2. Разложить сверху разрезанный инжир, ломтики груши, кусочки голубого сыра, виноград, орехи (предварительно прокалив их на сухой сковороде или в духовке).
  3. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
  4. Подавать салат вместе со свежим белым хлебом и холодным белым вином.

Полезный совет

Грушу в рецепте можно заменить манго.

Напомним, ранее мы делились рецептом варенья с инжиром с лимоном и розмарином, а также писали, как приготовить выпечку с инжиром.

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Источник: Сегодня
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