Летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром: рецепт приготовления
Рецепт вкусного и необычного салата из летних фруктов, сыра и орехов
Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Мы предлагаем приготовить вкусный летний салат из инжира с голубым сыром, виноградом, грушей и орехами. Он заправляется смесью оливкового масла, апельсинового сока и горчицы.
Летний салат из инжира, винограда и сыра
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 272 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Листья салата
- 2-3 шт. свежего инжира
- 1 спелая груша
- Гроздь винограда без косточек
- 50 г рокфора или другого голубого сыра
- Горсть орехов (грецких или пекан)
Для заправки:
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. горчицы
- Соль, белый перец
- Сок одного апельсина
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. белого винного уксуса
- 1/3 стакана оливкового масла
- 1/3 стакана кунжутного масла
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Способ приготовления:
- Листья салата помыть и обсушить, выложить в салатницу.
- Разложить сверху разрезанный инжир, ломтики груши, кусочки голубого сыра, виноград, орехи (предварительно прокалив их на сухой сковороде или в духовке).
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
- Подавать салат вместе со свежим белым хлебом и холодным белым вином.
Полезный совет
Грушу в рецепте можно заменить манго.
Напомним, ранее мы делились рецептом варенья с инжиром с лимоном и розмарином, а также писали, как приготовить выпечку с инжиром.
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