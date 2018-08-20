Летняя классика: салат из дыни и прошутто
Дыня и пармская ветчина – одно из самых известных сочетаний в итальянской кухне
Диетологи уверяют, что дыню стоит употреблять отдельно от других продуктов. Но итальянцы не боятся экспериментов и без проблем сочетают, на первый взгляд, несочетаемые ингредиенты. Дыня и прошутто – один из таких миксов.
Салат с дыней и прошутто
Ингредиенты на 2 порции:
- 200 г мякоти дыни без кожуры и косточек
- 100 г прошутто
- 100 г рукколы
- сок половины лимона
- 100 г салата корн
- 1 стебель майорана
- 50 мл оливкового масла
- соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Нарежьте мякоть дыни кубиками, а ветчину – тонкими ломтиками.
- Вымытые салат корн и рукколу красиво разложите на блюде.
- Свежевыжатый лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу.
- На листья салата поместите кусочки дыни и ветчины. Полейте салат заправкой, добавьте майоран. Подавайте сразу же после приготовления.
Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.
Смотрите видео, как законсервировать дыни с инжиром на зиму:
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Источник: "Сегодня"