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Летняя классика: салат из дыни и прошутто

Дыня и пармская ветчина – одно из самых известных сочетаний в итальянской кухне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Дыня с прошутто Фото: pixabay.com
Дыня с прошутто Фото: pixabay.com

Диетологи уверяют, что дыню стоит употреблять отдельно от других продуктов. Но итальянцы не боятся экспериментов и без проблем сочетают, на первый взгляд, несочетаемые ингредиенты. Дыня и прошутто – один из таких миксов.

Салат с дыней и прошутто

Ингредиенты на 2 порции:

  • 200 г мякоти дыни без кожуры и косточек
  • 100 г прошутто
  • 100 г рукколы
  • сок половины лимона
  • 100 г салата корн
  • 1 стебель майорана
  • 50 мл оливкового масла
  • соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Нарежьте мякоть дыни кубиками, а ветчину – тонкими ломтиками.
  2. Вымытые салат корн и рукколу красиво разложите на блюде.
  3. Свежевыжатый лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу. 
  4. На листья салата поместите кусочки дыни и ветчины. Полейте салат заправкой, добавьте майоран. Подавайте сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

Смотрите видео, как законсервировать дыни с инжиром на зиму:

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Источник: "Сегодня"
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