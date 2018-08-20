Летняя классика: салат из дыни и прошутто

Дыня и пармская ветчина – одно из самых известных сочетаний в итальянской кухне

Дыня с прошутто Фото: pixabay.com

Диетологи уверяют, что дыню стоит употреблять отдельно от других продуктов. Но итальянцы не боятся экспериментов и без проблем сочетают, на первый взгляд, несочетаемые ингредиенты. Дыня и прошутто – один из таких миксов.

Салат с дыней и прошутто

Ингредиенты на 2 порции:

200 г мякоти дыни без кожуры и косточек

100 г прошутто

100 г рукколы

сок половины лимона

100 г салата корн

1 стебель майорана

50 мл оливкового масла

соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Нарежьте мякоть дыни кубиками, а ветчину – тонкими ломтиками. Вымытые салат корн и рукколу красиво разложите на блюде. Свежевыжатый лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу. На листья салата поместите кусочки дыни и ветчины. Полейте салат заправкой, добавьте майоран. Подавайте сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

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