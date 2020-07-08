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Лилия Ребрик поделилась рецептом быстрого домашнего лимонада

Сегодня, 15:46

Ведущая рассказала, как сделать вкусный летний напиток

Домашний лимонад отлично помогает утолить жажду. Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram поделилась рецептом фирменного лимонада, который она готовит летом. Для аромата в напиток можно добавить немного мяты, ванили или тертого имбиря.

Лимонад от Лилии Ребрик

Домашний лимонад с газировкой
Домашний лимонад с газировкой

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 3 лимона
  • 100-150 г сахара или несколько ложек меда
  • 1,5 л слабогазированной воды
  • 250-300 мл простой воды

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Способ приготовления:

  1. Один лимон нарежьте ломтиками, отделите половину и сложите в сотейник.
  2. Добавьте 250-300 мл воды и сахар.
  3. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 5 минут.
  4. Лимонный сироп немного остудите, а затем процедите его в трехлитровую банку, добавьте сок еще двух лимонов, слабогазированную воду и оставшуюся половину нарезанного лимона.
  5. Поставьте лимонад на полчаса в холодильник.

На заметку

Дочь Лилии Ребрик Диана любит добавлять в такой лимонад клубничный сок.

Смотрите видео, как сделать лимонад с базиликом и малиной:

Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать острый соус к шашлыку.

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Источник: Сегодня
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