Лилия Ребрик поделилась рецептом быстрого домашнего лимонада
Ведущая рассказала, как сделать вкусный летний напиток
Домашний лимонад отлично помогает утолить жажду. Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram поделилась рецептом фирменного лимонада, который она готовит летом. Для аромата в напиток можно добавить немного мяты, ванили или тертого имбиря.
Лимонад от Лилии Ребрик
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 3 лимона
- 100-150 г сахара или несколько ложек меда
- 1,5 л слабогазированной воды
- 250-300 мл простой воды
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Способ приготовления:
- Один лимон нарежьте ломтиками, отделите половину и сложите в сотейник.
- Добавьте 250-300 мл воды и сахар.
- Доведите до кипения и варите на маленьком огне 5 минут.
- Лимонный сироп немного остудите, а затем процедите его в трехлитровую банку, добавьте сок еще двух лимонов, слабогазированную воду и оставшуюся половину нарезанного лимона.
- Поставьте лимонад на полчаса в холодильник.
На заметку
Дочь Лилии Ребрик Диана любит добавлять в такой лимонад клубничный сок.
Смотрите видео, как сделать лимонад с базиликом и малиной:
Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать острый соус к шашлыку.
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