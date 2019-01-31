Лимонные эклеры с карамелью: рецепт от Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая готовит пирожные с карамелью и лимонным кремом

Пирожные с лимонным вкусом Фото: depositphotos.com

Эклеры – это вкусные пирожные из заварного теста с кремом внутри. Создание эклера приписывается французскому кулинару XIX века Мари-Антуану Карему. Название десерта происходит от французского слова éclair (молния). Предлагаем вам оригинальный рецепт лимонных эклеров от Юлии Высоцкой.

Лимонные эклеры с карамелью

Ингредиенты:

Мука – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 1 щепотка

Соль морская – 1 щепотка

Для карамели:

Лимоны – 2 шт.

Сахар – 150 г

Для крема:

Лимоны – 2 шт.

Сливочное масло – 175 г

Сахарный песок – 125 г

Яичные желтки – 5 шт.

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Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180°С. Приготовить тесто: муку просеять через сито два раза; просеивая второй раз, добавить по щепотке соли и сахара. Растопить 85 г сливочного масла в 180 мл горячей воды, всыпать просеянную муку и вымешать до однородного состояния. Яйца слегка взбить и ввести небольшими порциями к муке с маслом, непрерывно вымешивая, пока тесто не станет гладким и блестящим. Смазать противень сливочным маслом и, формируя пирожные, выкладывать тесто столовой ложкой, предварительно опуская ее в холодную воду, чтобы тесто к ней не прилипало. Выпекать эклеры 15 минут в разогретой духовке, затем убавить температуру до 150°С и выпекать еще 10 минут. Цедру 2 лимонов натереть на мелкой терке, отжать из них сок. Приготовить крем: растереть 175 г сливочного масла комнатной температуры со 125 г сахара, по одному ввести 5 желтков, добавить цедру и сок лимонов, вымешать. Прогревать крем на водяной бане, непрерывно перемешивая его, чтобы желтки не свернулись. Когда крем загустеет, протереть его через сито. Надрезать эклеры сбоку и начинить их кремом. С двух оставшихся лимонов ножом для чистки овощей снять цедру длинными тонкими полосками. Приготовить карамель: всыпать в глубокую сковороду сахар, смочить его водой и поставить на огонь. Когда сахар растворится, добавить нарезанную лимонную цедру и продолжать прогревать на небольшом огне, пока карамель не загустеет. Готовой карамелью украсить эклеры.

Напомним, ранее мы делились рецептом самых вкусных эклеров с заварным кремом. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить медовик с заварным кремом.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

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