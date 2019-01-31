Лимонные эклеры с карамелью: рецепт от Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая готовит пирожные с карамелью и лимонным кремом
Эклеры – это вкусные пирожные из заварного теста с кремом внутри. Создание эклера приписывается французскому кулинару XIX века Мари-Антуану Карему. Название десерта происходит от французского слова éclair (молния). Предлагаем вам оригинальный рецепт лимонных эклеров от Юлии Высоцкой.
Лимонные эклеры с карамелью
Ингредиенты:
- Мука – 150 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сахар – 1 щепотка
- Соль морская – 1 щепотка
Для карамели:
- Лимоны – 2 шт.
- Сахар – 150 г
Для крема:
- Лимоны – 2 шт.
- Сливочное масло – 175 г
- Сахарный песок – 125 г
- Яичные желтки – 5 шт.
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Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180°С.
- Приготовить тесто: муку просеять через сито два раза; просеивая второй раз, добавить по щепотке соли и сахара. Растопить 85 г сливочного масла в 180 мл горячей воды, всыпать просеянную муку и вымешать до однородного состояния.
- Яйца слегка взбить и ввести небольшими порциями к муке с маслом, непрерывно вымешивая, пока тесто не станет гладким и блестящим.
- Смазать противень сливочным маслом и, формируя пирожные, выкладывать тесто столовой ложкой, предварительно опуская ее в холодную воду, чтобы тесто к ней не прилипало.
- Выпекать эклеры 15 минут в разогретой духовке, затем убавить температуру до 150°С и выпекать еще 10 минут.
- Цедру 2 лимонов натереть на мелкой терке, отжать из них сок.
- Приготовить крем: растереть 175 г сливочного масла комнатной температуры со 125 г сахара, по одному ввести 5 желтков, добавить цедру и сок лимонов, вымешать.
- Прогревать крем на водяной бане, непрерывно перемешивая его, чтобы желтки не свернулись. Когда крем загустеет, протереть его через сито.
- Надрезать эклеры сбоку и начинить их кремом.
- С двух оставшихся лимонов ножом для чистки овощей снять цедру длинными тонкими полосками.
- Приготовить карамель: всыпать в глубокую сковороду сахар, смочить его водой и поставить на огонь. Когда сахар растворится, добавить нарезанную лимонную цедру и продолжать прогревать на небольшом огне, пока карамель не загустеет.
- Готовой карамелью украсить эклеры.
Напомним, ранее мы делились рецептом самых вкусных эклеров с заварным кремом. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить медовик с заварным кремом.
Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:
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Источник: Сегодня