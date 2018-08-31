Лимонный пирог с меренгой: рецепт из фильма "Тост"

Готовим тарт с лимонной начинкой и взбитыми белками

Лимонная меренга Фото: freepic.diller / Freepik

Та самая воздушная лимонная меренга из фильма "Тост" с Хеленой Бонэм Картер в главной роли. Солнечный, очень красивый, невероятно гармоничный по вкусу лимонный пирог.

Лимонный тарт с меренгой

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 225 г

соль – 1/2 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

сливочное масло – 155 г.

холодная вода – 5 ст. л.

Для курда:

лимон – 3 шт. (125 мл лимонного сока + цедра одного лимона)

молоко – 400 мл

картофельный крахмал – 3 ст. л.

сахар – 250 г

яичный желток – 4 шт.

сливочное масло – 80 г

Для меренги:

яичный белок – 4 шт.

сахар – 200 г

вода – 4 ст.л.

Рецепт приготовления:

Готовим тесто. Масло комнатной температуры взбиваем с сахаром, добавляем желтки и продолжаем взбивать. Добавляем муку и замешиваем тесто руками. Добавляем 5 ст. л. холодной воды. Тесто должно стать эластичным, однородным, легко скатываться в шар. В разъемную форму для выпечки укладываем тесто и разравниваем по всей форме ровным слоем, делаем высокие бортики. Следим, чтобы не было разрывов и дырочек в тесте. Отправляем в холодильник на полчаса. Достав из холодильника хорошенько придавливаем, чтобы нигде не осталось воздушных "карманов". Накалываем вилкой по всей площади и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах. Достаем из духовки и даем остыть. Готовим курд. Натираем цедру одного лимона. Из трех лимонов выжимаем сок (чтобы получилось 125 мл) и процеживаем. Выливаем в сотейник молоко, добавляем сахар, доводим до кипения. Желтки растираем с крахмалом и вливаем в них кипящее молоко, непрерывно помешивая. Возвращаем на огонь. Постоянно помешиваем и готовим до загустения. Добавляем цедру, лимонный сок и сливочное масло. Непрерывно помешиваем на медленном огне минуты 2-3, чтобы получилась однородная густая масса. Снимаем с огня и даем остыть. Готовим меренгу. В яичные белки добавляем 4 столовые ложки воды (по ложке на один белок) и засыпаем сахар. Миску с белками ставим над кастрюлей с кипящей водой и постоянно взбиваем миксером сначала на низкой скорости (около 4 минут), затем на высокой (еще около 4 минут). За это время смесь из жидкой станет достаточно плотной, увеличится в объеме и побелеет. Миску снимаем с водяной бани и продолжаем взбивать на высокой скорости еще 4-5 минут, пока смесь не остынет. На этом этапе меренга станет воздушной, пластичной и ее можно будет хранить в холодильнике несколько часов (до того, как она застынет). Собрать пирог. Выливаем курд на тесто, сверху украшаем меренгой. Если нет кондитерского мешка, используйте пакет с отрезанным краем, либо просто выложите сверху ложкой "шапку". Ставим пирог в духовку на 10 минут при 150 градусах, чтобы меренги сверху слегка зарумянились.

Совет: не отходите от духовки в это время, момент между "меренги зарумянились" и "меренги сгорели" очень короткий. Желательно, чтобы после выпечки лимонный пирог с меренгой ночь постоял в холодильнике, иначе курд будет растекаться.

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