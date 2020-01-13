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Лимоны: секреты выбора и правила употребления

Узнайте, как выбрать самый вкусный цитрус и кому советуют незрелые лимоны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:51

Лимон обладает отличным приятным вкусом и запахом, что делает его прекрасным дополнением к еде и напиткам.

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Качественный цитрус очень ароматный. Если лимон без запаха, это означает, что он был сорван зеленым. Но и на такой товар есть свой покупатель – например, люди с диабетом. Только не перепутайте зеленый лимон с лаймом.

Лимоны богаты витамином С
Лимоны богаты витамином С
Фото: freepik.com

Важный фактор при выборе лимона – его предназначение. Если к чаю, то лучше тонкокожий. С твердой шкуркой хорошо подойдет для приготовления цедры или придаст особенный аромат тесту для выпечки.

Вода с лимоном натощак каждое утро – считается, что такой напиток помогает поддерживать организм в тонусе. Но пить его так часто не рекомендуется даже здоровым людям. А вот людям с чувствительной эмалью зубов или больными почками, а также тем, у кого язва желудка или повышенная кислотность, вообще противопоказано.

Лимонная вода может быть опасной
Лимонная вода может быть опасной
Фото: freepik.com

Также диетологи не рекомендуют бросать лимон в только что залитый чай или кофе. Кипяток расщепляет витамин С с молниеносной скоростью, поэтому ваш организм не сможет получить никакой пользы. А если приправлять им салаты, соусы или мясо, то сумеете насытиться всеми важными минералами. Главное – знать меру.

Напомним, ранее мы сообщали о пользе и вреде апельсина. "Сегодня" также рассказывали, как сделать цитрусовые сладкими.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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