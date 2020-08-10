Лодочки из кабачков с курицей, овощами и сметаной: рецепт приготовления
Готовим фаршированные кабачки с куриной грудкой, тушеными овощами и сметанной заливкой
Лодочки из молодых кабачков с нежной начинкой из куриного филе в сметане, покрытые румяной сырной корочкой – это удивительно вкусное и полезное блюдо, которое захочется приготовить еще не один раз.
Лодочки из кабачков с курицей
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 68 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 небольших кабачка
- 500 г куриного филе
- 1 крупная луковица
- 1 крупная морковь
- 3 зубчика чеснока
- 1 крупный помидор
- 2 ст.л. оливкового масла
- 200 мл сметаны
- Соль, перец, паприка – по вкусу
- 100 г сыра (пармезан, гауда)
- Несколько веточек свежей петрушки – для подачи
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 °С.
- Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
- Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
- В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут.
- Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
- Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
- Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.
Как подавать блюдо
Готовые лодочки посыпать рубленой петрушкой и немедленно подавать.
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