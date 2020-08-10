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Лодочки из кабачков с курицей, овощами и сметаной: рецепт приготовления

Сегодня, 12:29

Готовим фаршированные кабачки с куриной грудкой, тушеными овощами и сметанной заливкой

Лодочки из молодых кабачков с нежной начинкой из куриного филе в сметане, покрытые румяной сырной корочкой – это удивительно вкусное и полезное блюдо, которое захочется приготовить еще не один раз.

Лодочки из кабачков с курицей

Фаршированные кабачки
Фаршированные кабачки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 68 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 небольших кабачка
  • 500 г куриного филе
  • 1 крупная луковица
  • 1 крупная морковь
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 200 мл сметаны
  • Соль, перец, паприка – по вкусу
  • 100 г сыра (пармезан, гауда)
  • Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 °С.
  2. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
  3. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
  4. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут.
  5. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
  6. Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
  7. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

Как подавать блюдо

Готовые лодочки посыпать рубленой петрушкой и немедленно подавать.

Смотрите видео, как приготовить куриную печень и сердечки на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических куриных котлет с кабачками, а также писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.

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Источник: Сегодня
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