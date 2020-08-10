Лодочки из кабачков с курицей, овощами и сметаной: рецепт приготовления

Готовим фаршированные кабачки с куриной грудкой, тушеными овощами и сметанной заливкой

Лодочки из молодых кабачков с нежной начинкой из куриного филе в сметане, покрытые румяной сырной корочкой – это удивительно вкусное и полезное блюдо, которое захочется приготовить еще не один раз.

Лодочки из кабачков с курицей

Фаршированные кабачки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

68 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 небольших кабачка

500 г куриного филе

1 крупная луковица

1 крупная морковь

3 зубчика чеснока

1 крупный помидор

2 ст.л. оливкового масла

200 мл сметаны

Соль, перец, паприка – по вкусу

100 г сыра (пармезан, гауда)

Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

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Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 °С. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

Как подавать блюдо

Готовые лодочки посыпать рубленой петрушкой и немедленно подавать.

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Напомним, ранее мы делились рецептом диетических куриных котлет с кабачками, а также писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.

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