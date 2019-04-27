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Лучшие рецепты: буковинский кулич от Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" показал, как приготовить вкусный кулич

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05

Сегодня мы приготовим традиционный украинский кулич – буковинский. Это старинный рецепт с современным оформлением. Для него вам нужно будет приготовить засахаренные розы.

Кулич "Буковинский"

Ингредиенты:

  • 1.5 кг муки
  • 1 л молока
  • 20 г сухих дрожжей
  • 500 г сахара
  • 500 г растительно-сливочной смеси
  • 8 яичных желтков
  • 50 г изюма
  • 1 ч.л. соли
  • ванилин
  • цедра 1 лимона

Для глазури:

  • 80 г белого шоколада
  • 30 г растительно-сливочной смеси

Рецепт приготовления:

  1. Разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды, добавьте немного муки и сахар. Перемешайте до однородной консистенции и поставьте в тепло подходить.
  2. Тем временем приготовьте заварное тесто. Поставьте на огонь 500 мл молока и доведите до кипения. Добавьте примерно 150 г муки, все время размешивая. Остудите.
  3. Смешайте заварное тесто с опарой. Накройте полотенцем и поставьте подходить в тепло.
  4. Смешайте молоко (еще 500 мл) с сахаром. Отставьте в сторону.
  5. Перетрите с сахаром желтки. Добавьте в тесто желтки, сладкое молоко, ваниль, цедру и мягкую растительно-сливочную смесь.
  6. Всыпьте оставшуюся муку, замесите тесто. По желанию влейте 2 ст.л. водки. Добавьте изюм, перемешайте и поставьте подходить на три часа.
  7. Разделите тесто на части и выложите в формы. Отправьте в печь, разогретую до 180 С.
  8. Пока куличи пекутся, приготовьте глазурь. Разломайте на кусочки шоколад и растопите его с растительно-сливочной смесью.
  9. Покройте готовой глазурью куличи и украсьте их засахаранными розами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить цветную глазурь для куличей.

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Источник: Сегодня
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