Лучшие рецепты: буковинский кулич от Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" показал, как приготовить вкусный кулич

Сегодня мы приготовим традиционный украинский кулич – буковинский. Это старинный рецепт с современным оформлением. Для него вам нужно будет приготовить засахаренные розы.

Кулич "Буковинский"

Ингредиенты:

1.5 кг муки

1 л молока

20 г сухих дрожжей

500 г сахара

500 г растительно-сливочной смеси

8 яичных желтков

50 г изюма

1 ч.л. соли

ванилин

цедра 1 лимона

Для глазури:

80 г белого шоколада

30 г растительно-сливочной смеси

Рецепт приготовления:

Разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды, добавьте немного муки и сахар. Перемешайте до однородной консистенции и поставьте в тепло подходить. Тем временем приготовьте заварное тесто. Поставьте на огонь 500 мл молока и доведите до кипения. Добавьте примерно 150 г муки, все время размешивая. Остудите. Смешайте заварное тесто с опарой. Накройте полотенцем и поставьте подходить в тепло. Смешайте молоко (еще 500 мл) с сахаром. Отставьте в сторону. Перетрите с сахаром желтки. Добавьте в тесто желтки, сладкое молоко, ваниль, цедру и мягкую растительно-сливочную смесь. Всыпьте оставшуюся муку, замесите тесто. По желанию влейте 2 ст.л. водки. Добавьте изюм, перемешайте и поставьте подходить на три часа. Разделите тесто на части и выложите в формы. Отправьте в печь, разогретую до 180 С. Пока куличи пекутся, приготовьте глазурь. Разломайте на кусочки шоколад и растопите его с растительно-сливочной смесью. Покройте готовой глазурью куличи и украсьте их засахаранными розами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить цветную глазурь для куличей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram