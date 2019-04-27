Лучшие рецепты: буковинский кулич от Григория Германа
Ведущий программы "Ранок з Україною" показал, как приготовить вкусный кулич
Сегодня мы приготовим традиционный украинский кулич – буковинский. Это старинный рецепт с современным оформлением. Для него вам нужно будет приготовить засахаренные розы.
Кулич "Буковинский"
Ингредиенты:
- 1.5 кг муки
- 1 л молока
- 20 г сухих дрожжей
- 500 г сахара
- 500 г растительно-сливочной смеси
- 8 яичных желтков
- 50 г изюма
- 1 ч.л. соли
- ванилин
- цедра 1 лимона
Для глазури:
- 80 г белого шоколада
- 30 г растительно-сливочной смеси
Рецепт приготовления:
- Разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды, добавьте немного муки и сахар. Перемешайте до однородной консистенции и поставьте в тепло подходить.
- Тем временем приготовьте заварное тесто. Поставьте на огонь 500 мл молока и доведите до кипения. Добавьте примерно 150 г муки, все время размешивая. Остудите.
- Смешайте заварное тесто с опарой. Накройте полотенцем и поставьте подходить в тепло.
- Смешайте молоко (еще 500 мл) с сахаром. Отставьте в сторону.
- Перетрите с сахаром желтки. Добавьте в тесто желтки, сладкое молоко, ваниль, цедру и мягкую растительно-сливочную смесь.
- Всыпьте оставшуюся муку, замесите тесто. По желанию влейте 2 ст.л. водки. Добавьте изюм, перемешайте и поставьте подходить на три часа.
- Разделите тесто на части и выложите в формы. Отправьте в печь, разогретую до 180 С.
- Пока куличи пекутся, приготовьте глазурь. Разломайте на кусочки шоколад и растопите его с растительно-сливочной смесью.
- Покройте готовой глазурью куличи и украсьте их засахаранными розами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить цветную глазурь для куличей.
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Источник: Сегодня