Лучшие рецепты: гречка со свининой в горшочке

Рецепт вкусного обеда от Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить гречку со свининой и сушеными грибами в горшочках.

Гречка со свининой в горшочке

Ингредиенты:

500 г свинины

2 стакана гречки

1 морковь

1 луковица

1 зубчик чеснока

50 г сливочного масла

2 ст.л. растительного масла

соль, перец

1 лавровый лист

1 ст.л. молотых сушеных грибов

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Рецепт приготовления:

Для начала хорошо промойте гречку. Свинину нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Переложите на тарелку. Лук и морковь почистите и нарежьте. Обжарьте в масле, в котором готовилась свинина. Выложите в керамические горшочки мясо, зажарку и сырую гречку. Добавьте молотые сушеные грибы. Залейте водой, чтобы она покрывала гречку. Добавьте зубчика чеснока, лавровый лист, соль и перец. Сверху положите кусочек сливочного масла. Отправьте в разогретую до 190 С духовку на 35-40 минут.

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