Лучшие рецепты: гречка со свининой в горшочке
Рецепт вкусного обеда от Григория Германа
Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить гречку со свининой и сушеными грибами в горшочках.
Гречка со свининой в горшочке
Ингредиенты:
- 500 г свинины
- 2 стакана гречки
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 50 г сливочного масла
- 2 ст.л. растительного масла
- соль, перец
- 1 лавровый лист
- 1 ст.л. молотых сушеных грибов
Рецепт приготовления:
- Для начала хорошо промойте гречку.
- Свинину нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Переложите на тарелку.
- Лук и морковь почистите и нарежьте. Обжарьте в масле, в котором готовилась свинина.
- Выложите в керамические горшочки мясо, зажарку и сырую гречку. Добавьте молотые сушеные грибы.
- Залейте водой, чтобы она покрывала гречку. Добавьте зубчика чеснока, лавровый лист, соль и перец. Сверху положите кусочек сливочного масла.
- Отправьте в разогретую до 190 С духовку на 35-40 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. "Сегодня" также делились рецептом гречневого супа с говядиной.
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Источник: Сегодня