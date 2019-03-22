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Лучшие рецепты: гречка со свининой в горшочке

Рецепт вкусного обеда от Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03

Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить гречку со свининой и сушеными грибами в горшочках.

Гречка со свининой в горшочке

Ингредиенты:

  • 500 г свинины
  • 2 стакана гречки
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, перец
  • 1 лавровый лист
  • 1 ст.л. молотых сушеных грибов

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала хорошо промойте гречку. 
  2. Свинину нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Переложите на тарелку.
  3. Лук и морковь почистите и нарежьте. Обжарьте в масле, в котором готовилась свинина.
  4. Выложите в керамические горшочки мясо, зажарку и сырую гречку. Добавьте молотые сушеные грибы.
  5. Залейте водой, чтобы она покрывала гречку. Добавьте зубчика чеснока, лавровый лист, соль и перец. Сверху положите кусочек сливочного масла.
  6. Отправьте в разогретую до 190 С духовку на 35-40 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. "Сегодня" также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

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Источник: Сегодня
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