Лучшие рецепты: испанские булочки с яблоками и корицей

Очень вкусные булочки, которыми завтракали еще испанские короли

Готовим сегодня испанские булочки с яблоками и корицей. Рецепт от Григория Германа – ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина

Испанские булочки: рецепт

Ингредиенты:

250 г муки

100 мл молока

20 г дрожжей

2-3 ст.л. сахара

1 яйцо

3 ст.л. растительного масла

0.5 ч.л. соли

50 г растопленного масла

3 яблока

100 г сахарной пудры

корица

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Рецепт приготовления:

Начните с приготовления опары. Соедините в миске дрожжи, 2 ч.л. сахара, 2 ч.л. муки и молоко. Перемешайте и поставьте в тепло на 15 минут. Просейте стакан муки, добавьте немного сахара и соли. Взбейте яйцо с сахаром и растительным маслом. Добавьте опару и перемешайте. Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте. Разделите тесто на четыре части, накройте полотенцем. Поставьте в тепло на 20 минут. Пока тесто подходит, нарежьте яблоки кубиками. Смешайте с сахарной пудрой и корицей. Тонко раскатайте часть теста, смажьте маслом и разложите сверху начинку. Свернуть в рулет, а затем скрутите в рулет. Смажьте сливочном маслом. Повторите с оставшимся тесто и начинкой. Пеките при 190 С в течение 20 минут.

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