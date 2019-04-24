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Лучшие рецепты: испанские булочки с яблоками и корицей

Очень вкусные булочки, которыми завтракали еще испанские короли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26

Готовим сегодня испанские булочки с яблоками и корицей. Рецепт от Григория Германа – ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина

Испанские булочки: рецепт

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 100 мл молока
  • 20 г дрожжей
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 0.5 ч.л. соли
  • 50 г растопленного масла
  • 3 яблока
  • 100 г сахарной пудры
  • корица

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Рецепт приготовления:

  1. Начните с приготовления опары. Соедините в миске дрожжи, 2 ч.л. сахара, 2 ч.л. муки и молоко. Перемешайте и поставьте в тепло на 15 минут.
  2. Просейте стакан муки, добавьте немного сахара и соли.
  3. Взбейте яйцо с сахаром и растительным маслом. Добавьте опару и перемешайте. 
  4. Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте. Разделите тесто на четыре части, накройте полотенцем. Поставьте в тепло на 20 минут.
  5. Пока тесто подходит, нарежьте яблоки кубиками. Смешайте с сахарной пудрой и корицей.
  6. Тонко раскатайте часть теста, смажьте маслом и разложите сверху начинку. Свернуть в рулет, а затем скрутите в рулет. Смажьте сливочном маслом. Повторите с оставшимся тесто и начинкой.
  7. Пеките при 190 С в течение 20 минут.  

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

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Источник: Сегодня
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