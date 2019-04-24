Лучшие рецепты: испанские булочки с яблоками и корицей
Очень вкусные булочки, которыми завтракали еще испанские короли
Готовим сегодня испанские булочки с яблоками и корицей. Рецепт от Григория Германа – ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина
Испанские булочки: рецепт
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 100 мл молока
- 20 г дрожжей
- 2-3 ст.л. сахара
- 1 яйцо
- 3 ст.л. растительного масла
- 0.5 ч.л. соли
- 50 г растопленного масла
- 3 яблока
- 100 г сахарной пудры
- корица
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Рецепт приготовления:
- Начните с приготовления опары. Соедините в миске дрожжи, 2 ч.л. сахара, 2 ч.л. муки и молоко. Перемешайте и поставьте в тепло на 15 минут.
- Просейте стакан муки, добавьте немного сахара и соли.
- Взбейте яйцо с сахаром и растительным маслом. Добавьте опару и перемешайте.
- Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте. Разделите тесто на четыре части, накройте полотенцем. Поставьте в тепло на 20 минут.
- Пока тесто подходит, нарежьте яблоки кубиками. Смешайте с сахарной пудрой и корицей.
- Тонко раскатайте часть теста, смажьте маслом и разложите сверху начинку. Свернуть в рулет, а затем скрутите в рулет. Смажьте сливочном маслом. Повторите с оставшимся тесто и начинкой.
- Пеките при 190 С в течение 20 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.
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Источник: Сегодня