Лучшие рецепты: как приготовить британские сконы

Сегодня, 15:30

Рецепт от Алексея Суханова, ведущего социального ток-шоу "Говорить Україна"


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Сконы (англ. scone) – маленькие булочки, которые традиционно подают на завтрак на юго-западе Англии и в Шотландии. Современные сконы широко доступны в британских пекарнях, продуктовых магазинах и супермаркетах. Мы расскажем, как испечь их на собственной кухне. 

Как приготовить английские сконы

Просеять муку в миску, добавить холодное сливочное масло и растереть пальцами в крошку. Добавить разрыхлитель и немного сахара. В несколько приемов влить молоко и сливки, замесить слегка липнущее к рукам тесто. 

Сухофрукты заранее замочить в теплой воде, промыть и обсушить. Добавить в тесто изюм и нарезанную курагу, вымесить, чтобы сухофрукты равномерно распределились. Поставить миску с тестом в холодильник на 15 минут.

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Разогреть духовку до 200 С.

Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и прижать его руками, расплющивая в пласт. Скалку использовать не нужно.

Припылить поверхность теста мукой и сложить его вдвое. Затем снова посыпать тесто мукой и сложить его пополам. Разрезать острым ножом на 8 частей.

Выложить заготовки на противень, застеленный пекарской бумагой, и смазать взбитым яйцом.

Выпекать сконы в течение 20 минут. Готовые булочки подавать вместе с творожной массой и ягодным джемом.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом магического пирога, который при выпечке разделяется на три слоя. Мы также писали, как приготовить сырники с яблоками в духовке
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Источник:

"Сегодня"

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