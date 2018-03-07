Лучшие рецепты: как приготовить британские сконы
Рецепт от Алексея Суханова, ведущего социального ток-шоу "Говорить Україна"
Сконы (англ. scone) – маленькие булочки, которые традиционно подают на завтрак на юго-западе Англии и в Шотландии. Современные сконы широко доступны в британских пекарнях, продуктовых магазинах и супермаркетах. Мы расскажем, как испечь их на собственной кухне.
Как приготовить английские сконы
Просеять муку в миску, добавить холодное сливочное масло и растереть пальцами в крошку. Добавить разрыхлитель и немного сахара. В несколько приемов влить молоко и сливки, замесить слегка липнущее к рукам тесто.
Сухофрукты заранее замочить в теплой воде, промыть и обсушить. Добавить в тесто изюм и нарезанную курагу, вымесить, чтобы сухофрукты равномерно распределились. Поставить миску с тестом в холодильник на 15 минут.
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Разогреть духовку до 200 С.
Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и прижать его руками, расплющивая в пласт. Скалку использовать не нужно.
Припылить поверхность теста мукой и сложить его вдвое. Затем снова посыпать тесто мукой и сложить его пополам. Разрезать острым ножом на 8 частей.
Выложить заготовки на противень, застеленный пекарской бумагой, и смазать взбитым яйцом.
Выпекать сконы в течение 20 минут. Готовые булочки подавать вместе с творожной массой и ягодным джемом.
Приятного аппетита!
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