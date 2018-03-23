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Лучшие рецепты: как приготовить чешский трдельник

Алексей Суханов, ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", поделился рецептом классической чешской выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42

Трдельник – традиционное чешское лакомство, которое представляет собой витые булочки с корицей. Нежнейшее тесто, хитрым образом намотанное на железный или деревянный прут, готовится на открытом огне. Затем трубочки обмакивают в смесь сахара и корицы. Десерт также посыпают орешками, ванильным сахаром или кокосовой стружкой.

Трдельник

Ингредиенты:

  • 30 г свежих дрожжей
  • 1/4 стакана теплой воды
  • 4 стакана муки
  • 3 ч.л корицы
  • 1 стакан молотых орехов
  • 100 г масла
  • 2 яйца
  • 1 стакан молока
  • 6 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. сахарной пудры

Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте опару: раскрошите в миску дрожжи, добавьте теплую воду. Всыпьте немного сахара и муки, перемешайте. Дайте опаре постоять в теплом месте в течение 25 минут. 
  2. Растопите сливочное масло и смешайте его с молоком. Добавьте два желтка, перемешайте.
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  3. Всыпьте просеянную муку, перемешайте. Добавьте опару, немного сахара и соли. Замесите эластичное тесто и поставьте его в тепло на 20 минут.
  4.  Раскатайте тесто в пласт толщиной 0.5 см и нарежьте полосками шириной около 5 см. Намотайте тесто на скалки или на специальные металлические трубочки. Смажьте взбитым белком и посыпьте смесью колотых орехов, сахара и корицы.
  5. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 20 минут. Аккуратно снимите трдельник со скалок и переложите на тарелку. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, какие блюда стоит обязательно попробовать в Праге. Мы также делились рецептом бисквитных кексов с изюмом и орехами.

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Источник: "Сегодня"

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