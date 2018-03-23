Лучшие рецепты: как приготовить чешский трдельник
Алексей Суханов, ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", поделился рецептом классической чешской выпечки
Трдельник – традиционное чешское лакомство, которое представляет собой витые булочки с корицей. Нежнейшее тесто, хитрым образом намотанное на железный или деревянный прут, готовится на открытом огне. Затем трубочки обмакивают в смесь сахара и корицы. Десерт также посыпают орешками, ванильным сахаром или кокосовой стружкой.
Трдельник
Ингредиенты:
- 30 г свежих дрожжей
- 1/4 стакана теплой воды
- 4 стакана муки
- 3 ч.л корицы
- 1 стакан молотых орехов
- 100 г масла
- 2 яйца
- 1 стакан молока
- 6 ст.л. сахара
- 3 ст.л. сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Приготовьте опару: раскрошите в миску дрожжи, добавьте теплую воду. Всыпьте немного сахара и муки, перемешайте. Дайте опаре постоять в теплом месте в течение 25 минут.
- Растопите сливочное масло и смешайте его с молоком. Добавьте два желтка, перемешайте.
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- Всыпьте просеянную муку, перемешайте. Добавьте опару, немного сахара и соли. Замесите эластичное тесто и поставьте его в тепло на 20 минут.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 0.5 см и нарежьте полосками шириной около 5 см. Намотайте тесто на скалки или на специальные металлические трубочки. Смажьте взбитым белком и посыпьте смесью колотых орехов, сахара и корицы.
- Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 20 минут. Аккуратно снимите трдельник со скалок и переложите на тарелку.
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Источник: "Сегодня"