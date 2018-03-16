Лучшие рецепты: как приготовить домашние синнабоны

Наверняка вы не раз видели, как в торговых центрах продают ароматные булочки с корицей. Над разработкой этого популярного десерта трудились многие американские технологи. Приготовить синнабоны можно на собственной кухне.

С иннабоны с глазурью из сливочного сыра

Ингредиенты:

250 мл молока

2 яйца

200 г масла

500 г муки

1 ч.л. соли

300 г сахара

7 г сухих дрожжей

200 мл воды

2.5 ст.л. корицы

100 г сливочного сыра

200 г сахарной пудры

0.5 ч.л. ванильного сахара

щепотка соли

Рецепт приготовления:

1. В теплое молоко положите дрожжи и ложечку сахара, тщательно перемешайте.

2. Отдельно смешайте 2 яйца со 100 г сахара, добавьте 75 г мягкого сливочного масла и соль. Добавьте просеянную муку и опару, тщательно перемешайте. Месите в течение 7-8 минут. Накройте тесто и поставьте подходить в тепло на час.

3. Смешайте оставшееся сливочное масло, корицу и сахарный песок.

4. Готовое тесто выложите на присыпанную мукой поверхность и раскатайте его скалкой в довольно тонкий пласт. Выложите сверху начинку из корицы, масла и сахара. Скатайте в плотный рулет и разрежьте на 8 частей с помощью нитки.

5. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте заготовкам немного подойти. Затем отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 20 минут.

6. Для глазури перемешайте сливочный сыр комнатной температуры, сахарную пудру и ванильный сахар. Украсьте готовые булочки.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.