Лучшие рецепты: как приготовить домашние синнабоны

Сегодня, 14:22

Алексей Суханов, ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", показал, как испечь настоящие синнабоны


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Наверняка вы не раз видели, как в торговых центрах продают ароматные булочки с корицей. Над разработкой этого популярного десерта трудились многие американские технологи. Приготовить синнабоны можно на собственной кухне.

Синнабоны с глазурью из сливочного сыра

Ингредиенты:

  • 250 мл молока
  • 2 яйца
  • 200 г масла
  • 500 г муки
  • 1 ч.л. соли
  • 300 г сахара
  • 7 г сухих дрожжей
  • 200 мл воды
  • 2.5 ст.л. корицы
  • 100 г сливочного сыра
  • 200 г сахарной пудры
  • 0.5 ч.л. ванильного сахара
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

1. В теплое молоко положите дрожжи и ложечку сахара, тщательно перемешайте.

2. Отдельно смешайте 2 яйца со 100 г сахара, добавьте 75 г мягкого сливочного масла и соль. Добавьте просеянную муку и опару, тщательно перемешайте. Месите в течение 7-8 минут. Накройте тесто и поставьте подходить в тепло на час.

3. Смешайте оставшееся сливочное масло, корицу и сахарный песок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4. Готовое тесто выложите на присыпанную мукой поверхность и раскатайте его скалкой в довольно тонкий пласт. Выложите сверху начинку из корицы, масла и сахара. Скатайте в плотный рулет и разрежьте на 8 частей с помощью нитки.

5. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте заготовкам немного подойти. Затем отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 20 минут.

6. Для глазури перемешайте сливочный сыр комнатной температуры, сахарную пудру и ванильный сахар. Украсьте готовые булочки.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.
рецепты, как приготовить, булочки, суханов, синнабоны
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Соевое молоко Фото: pixabay.com

Великий пост-2018: как приготовить соевое молоко

Сегодня, 12:12

Вам понадобится всего три ингредиента

Food

Капрезе - одна из разновидностей антипасто Фото: valeria_aksakova / Freepik

Классика итальянской кухни: салат "Капрезе"

Сегодня, 11:26

Выбирайте для приготовления "Капрезе" только спелые и сладкие помидоры
Загрузка...

Food

Печенье на рассоле Фото: скриншот

Лучшие рецепты: печенье на рассоле с орехами

Вчера, 14:47

Телеведущий Григорий Герман показал, как приготовить вкусное печенье на рассоле

Food

Мясной рулет из говядины Фото: pixabay.com

Как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром

Вчера, 13:44

Аппетитный рулет из говяжьего фарша с начинкой из двух видов сыра и сладкого перца
Загрузка...