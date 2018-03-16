Лучшие рецепты: как приготовить домашние синнабоны
Алексей Суханов, ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", показал, как испечь настоящие синнабоны
Наверняка вы не раз видели, как в торговых центрах продают ароматные булочки с корицей. Над разработкой этого популярного десерта трудились многие американские технологи. Приготовить синнабоны можно на собственной кухне.
Синнабоны с глазурью из сливочного сыра
Ингредиенты:
- 250 мл молока
- 2 яйца
- 200 г масла
- 500 г муки
- 1 ч.л. соли
- 300 г сахара
- 7 г сухих дрожжей
- 200 мл воды
- 2.5 ст.л. корицы
- 100 г сливочного сыра
- 200 г сахарной пудры
- 0.5 ч.л. ванильного сахара
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
1. В теплое молоко положите дрожжи и ложечку сахара, тщательно перемешайте.
2. Отдельно смешайте 2 яйца со 100 г сахара, добавьте 75 г мягкого сливочного масла и соль. Добавьте просеянную муку и опару, тщательно перемешайте. Месите в течение 7-8 минут. Накройте тесто и поставьте подходить в тепло на час.
3. Смешайте оставшееся сливочное масло, корицу и сахарный песок.
4. Готовое тесто выложите на присыпанную мукой поверхность и раскатайте его скалкой в довольно тонкий пласт. Выложите сверху начинку из корицы, масла и сахара. Скатайте в плотный рулет и разрежьте на 8 частей с помощью нитки.
5. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте заготовкам немного подойти. Затем отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 20 минут.
6. Для глазури перемешайте сливочный сыр комнатной температуры, сахарную пудру и ванильный сахар. Украсьте готовые булочки.
Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.