Лучшие рецепты: как приготовить домашний яблочный сидр
Сейчас самое время готовить ароматный напиток из яблок
Яблочный сидр – популярный, но недешевый напиток. Телеведущий Сергей Ливадный показал, как легко приготовить его в домашних условиях. Кроме этого, он поделился лайфхаком, который поможет сделать сидр газированным.
Рецепт яблочного сидра
- Для начала яблоки нужно помыть и обсушить. Если у вас они кислые, обязательно скомбинируйте их со сладкими или добавьте сахар.
- Разрежьте яблоки на кусочки и пропустите через мясорубку. Сложите мякоть в большую банку. При необходимости добавьте сахар – не больше 1 кг на 3 кг фруктов. Перемешайте, накройте марлей и оставьте в тепле на несколько часов. Это нужно, чтобы "дикие" дрожжи, которые остались на наших яблоках, начали свою работу.
- Когда появится белая пена, отделите сок от мякоти. Для этого используйте заранее прокипяченную марлю.
- Промойте банку и налейте в нее процеженный яблочный сок. Накройте водяным затвором и оставьте, пока сидр не "отыграет". Перелейте его в стеклянные бутылки.
- Чтобы сделать напиток газированным, добавьте в каждую бутылку по 1/4 ст.л. сахара вместе со щепоткой хлебопекарских дрожжей. Закройте, взболтайте и оставьте на несколько суток.
- Пейте яблочный сидр охлажденным.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить горячий яблочный сидр со специями. Мы также рассказывали, как приготовить глинтвейн и чем этот напиток из красного вина со специями полезен для здоровья.
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Источник: "Сегодня"