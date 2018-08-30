Лучшие рецепты: как приготовить домашний яблочный сидр

Сейчас самое время готовить ароматный напиток из яблок

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Яблочный сидр – популярный, но недешевый напиток. Телеведущий Сергей Ливадный показал, как легко приготовить его в домашних условиях. Кроме этого, он поделился лайфхаком, который поможет сделать сидр газированным.

Рецепт яблочного сидра

Для начала яблоки нужно помыть и обсушить. Если у вас они кислые, обязательно скомбинируйте их со сладкими или добавьте сахар. Разрежьте яблоки на кусочки и пропустите через мясорубку. Сложите мякоть в большую банку. При необходимости добавьте сахар – не больше 1 кг на 3 кг фруктов. Перемешайте, накройте марлей и оставьте в тепле на несколько часов. Это нужно, чтобы "дикие" дрожжи, которые остались на наших яблоках, начали свою работу. Когда появится белая пена, отделите сок от мякоти. Для этого используйте заранее прокипяченную марлю. Промойте банку и налейте в нее процеженный яблочный сок. Накройте водяным затвором и оставьте, пока сидр не "отыграет". Перелейте его в стеклянные бутылки. Чтобы сделать напиток газированным, добавьте в каждую бутылку по 1/4 ст.л. сахара вместе со щепоткой хлебопекарских дрожжей. Закройте, взболтайте и оставьте на несколько суток. Пейте яблочный сидр охлажденным.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить горячий яблочный сидр со специями. Мы также рассказывали, как приготовить глинтвейн и чем этот напиток из красного вина со специями полезен для здоровья.