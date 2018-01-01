Лучшие рецепты: как приготовить домашнюю колбасу
Пошаговый рецепт от известного шеф-повара
Шеф-повар Юрий Шебедин показал, как приготовить вкусную колбасу из свинины, которую нельзя купить в магазине.
Домашняя колбаса
Ингредиенты:
- хороший кусок свинины
- несколько кусков качественного сала
- чеснок
- специи
- кишка
- коньяк
- соль, молотый перец
- растительное масло
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак приготовить соус барбекю: ТОП-3 рецепта
Рецепт приготовления:
- Для начала сало освобождаем от шкуры, мясо – от косточки. Нарезаем мясо и сало мелкими кубиками.
- Соединяем мясо и сало, добавляем несколько листиков рубленого базилика и сушеные травы, например, орегано. Вливаем рюмку коньяка, тщательно перемешиваем. Солим и перчим.
- Добавляем по вкусу измельченный чеснок, еще раз перемешиваем.
- Делаем воронку из пластиковой бутылки. На горлышко надеваем подготовленную свиную кишку. Она продается на каждом рынке.
- С помощью бутылки плотно начиняем кишку свиным фаршем, хорошо завязываем. Протыкаем иголкой, отправляем в кипящую воду и варим 5-7 минут.
- Кладем колбасу на решетку барбекю, поливаем растительным маслом и подрумяниваем со всех сторон.
- Перекладываем готовую свиную колбасу на тарелку и подаем.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.
Еще несколько материалов по теме:Идея для ужина: запеченная курица с прованскими травами и чесноком Как приготовить макароны с сыром: рецепт модели Крисси Тейген Как приготовить вкусный бульон: полезные советы и рецепты Как приготовить домашнюю буженину в духовке
Источник: "Сегодня"