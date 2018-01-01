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Лучшие рецепты: как приготовить домашнюю колбасу

Пошаговый рецепт от известного шеф-повара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Шеф-повар Юрий Шебедин показал, как приготовить вкусную колбасу из свинины, которую нельзя купить в магазине.

Домашняя колбаса 

Ингредиенты:

  • хороший кусок свинины
  • несколько кусков качественного сала
  • чеснок
  • специи
  • кишка
  • коньяк
  • соль, молотый перец
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Для начала сало освобождаем от шкуры, мясо – от косточки. Нарезаем мясо и сало мелкими кубиками. 
  2. Соединяем мясо и сало, добавляем несколько листиков рубленого базилика и сушеные травы, например, орегано. Вливаем рюмку коньяка, тщательно перемешиваем. Солим и перчим.
  3. Добавляем по вкусу измельченный чеснок, еще раз перемешиваем.
  4. Делаем воронку из пластиковой бутылки. На горлышко надеваем подготовленную свиную кишку. Она продается на каждом рынке.
  5. С помощью бутылки плотно начиняем кишку свиным фаршем, хорошо завязываем. Протыкаем иголкой, отправляем в кипящую воду и варим 5-7 минут.
  6. Кладем колбасу на решетку барбекю, поливаем растительным маслом и подрумяниваем со всех сторон.
  7. Перекладываем готовую свиную колбасу на тарелку и подаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей

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Источник: "Сегодня"
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