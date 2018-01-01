Лучшие рецепты: как приготовить домашнюю колбасу

Пошаговый рецепт от известного шеф-повара

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Шеф-повар Юрий Шебедин показал, как приготовить вкусную колбасу из свинины, которую нельзя купить в магазине.

Домашняя колбаса

Ингредиенты:

хороший кусок свинины

несколько кусков качественного сала

чеснок

специи

кишка

коньяк

соль, молотый перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

Для начала сало освобождаем от шкуры, мясо – от косточки. Нарезаем мясо и сало мелкими кубиками. Соединяем мясо и сало, добавляем несколько листиков рубленого базилика и сушеные травы, например, орегано. Вливаем рюмку коньяка, тщательно перемешиваем. Солим и перчим. Добавляем по вкусу измельченный чеснок, еще раз перемешиваем. Делаем воронку из пластиковой бутылки. На горлышко надеваем подготовленную свиную кишку. Она продается на каждом рынке. С помощью бутылки плотно начиняем кишку свиным фаршем, хорошо завязываем. Протыкаем иголкой, отправляем в кипящую воду и варим 5-7 минут. Кладем колбасу на решетку барбекю, поливаем растительным маслом и подрумяниваем со всех сторон. Перекладываем готовую свиную колбасу на тарелку и подаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.