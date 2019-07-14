Как приготовить консервированную кукурузу на зиму: пошаговый рецепт
Рецепт полезной заготовки на зиму от телеведущего Сергея Ливадного
Домашняя консервированная кукуруза – нежная, мягкая, вкусная, абсолютно без химикатов и вредных консервантов. Есть способ, благодаря которому можно приготовить кукурузу так, чтобы зимой ощутить вкус свежесваренных молоденьких початков.
Как консервировать кукурузу целиком
Время приготовления: больше часа
Ингредиенты:
- Початки сахарной кукурузы
- Вода
- 1 чайная ложка соли
- 2 чайные ложки сахара
- 1 десертная ложка уксуса
Способ приготовления:
- Для консервации подойдут сахарные сорта кукурузы. Початки нужно очистить и сложить в кастрюлю с кипятком. Накрыть крышкой и подождать 40 минут.
- Кукурузу можно и не кипятить, а просто сырой заложить в банку, залить рассолом и стерилизовать в закрытой банке. Но телеведущий Сергей Ливадный считает, что лучше сварить кукурузу в кастрюле.
- Подготовьте банки: положите 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара и 1 десертную ложку уксуса. Добавьте целые початки кукурузы, влейте рассол до краев и закатайте.
Пусть ваша консервация будет самой удачной!
Напомним, ранее мы сообщали, что в мире становится модной синяя кукуруза. "Сегодня" также делились советами, как правильно варить, тушить и жарить овощи.
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Источник: Сегодня