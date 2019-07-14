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Как приготовить консервированную кукурузу на зиму: пошаговый рецепт

Рецепт полезной заготовки на зиму от телеведущего Сергея Ливадного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50
Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Домашняя консервированная кукуруза – нежная, мягкая, вкусная, абсолютно без химикатов и вредных консервантов. Есть способ, благодаря которому можно приготовить кукурузу так, чтобы зимой ощутить вкус свежесваренных молоденьких початков.

Как консервировать кукурузу целиком

Консервировать кукурузу можно в початках
Консервировать кукурузу можно в початках
Фото: pexels.com

Время приготовления: больше часа

Ингредиенты:

  • Початки сахарной кукурузы
  • Вода
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 чайные ложки сахара
  • 1 десертная ложка уксуса

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Способ приготовления:

  1. Для консервации подойдут сахарные сорта кукурузы. Початки нужно очистить и сложить в кастрюлю с кипятком. Накрыть крышкой и подождать 40 минут.
  2. Кукурузу можно и не кипятить, а просто сырой заложить в банку, залить рассолом и стерилизовать в закрытой банке. Но телеведущий Сергей Ливадный считает, что лучше сварить кукурузу в кастрюле.
  3. Подготовьте банки: положите 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара и 1 десертную ложку уксуса. Добавьте целые початки кукурузы, влейте рассол до краев и закатайте.

Пусть ваша консервация будет самой удачной!

Напомним, ранее мы сообщали, что в мире становится модной синяя кукуруза. "Сегодня" также делились советами, как правильно варить, тушить и жарить овощи

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Источник: Сегодня
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