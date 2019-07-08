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Как приготовить мисо суп: пошаговый рецепт

Телеведущий Григорий Герман рассказал о секретах приготовления знаменитого японского блюда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Мисо суп – одно из самых популярных японских блюд. Он вкусный, полезный и простой в приготовлении. Но чтобы сделать такой суп в домашних условиях, вам понадобятся довольно специфические продукты. Их можно найти в любом крупном супермаркете в отделе товаров для суши.

Как приготовить мисо суп

Мисо суп: классический рецепт
Мисо суп: классический рецепт
Фото: Pixabay

  1. Для начала нужно разогреть рыбный бульон, не доводя его до кипения. Пока бульон греется, нарезать соевый сыр тофу кубиками.
  2. Зеленый лук помыть и обсушить, измельчить белую часть. Позже мы добавим ее в суп. Зеленую часть лука нужно фигурно нарезать, как показано на видео.
  3. Добавить в горячий бульон водоросли вакаме, кубики тофу и протертую через сито пасту мисо. В конце всыпать зеленый лук (белую часть). Суп готов! 
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  4. Теперь нужно правильно его сервировать. Возьмите глубокую керамическую миску и добавьте несколько половников супа. Предварительно отваренное яйцо почистите и разрежьте пополам. Долго его готовить не нужно, так как желток должен оставаться мягким.
  5. Добавьте в миску половинку яйца и немного водорослей. Они придадут супу слегка копченый привкус. В конце украсьте суп мисо фигурно нарезанным зеленым луком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить рис для суши. "Сегодня" также делились лучшими рецептами окрошки.

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Источник: Сегодня
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